川普鬆口氣！法官裁定封口費案　延至11月大選後宣判

法新社報導，美國前總統川普(Donald Trump)的封口費案宣判，在6日被推延到11月大選之後，對這位正在激烈競逐白宮大位的共和黨總統候選人來說，這是一項勝利。
川普在2016年大選前支付豔星封口費一案，在5月30日遭到紐約陪審團裁定，他所面臨的偽造商業紀錄等34項重罪全部有罪，法官原本將在9月18日宣布刑責。
但在川普律師的要求下，紐約法官莫城(Juan Merchan)將日期推遲到11月26日，也就是11月5日總統大選的3週後。
莫城表示，法院並非輕率做出這項決定，但法院認為這是最有利於維護司法利益的決定。
這項推遲公布之際，正值川普與民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)準備在10日舉行辯論。
川普對延後宣判刑責表示歡迎，並在他的真實社群(Truth Social)平台發文，抨擊此案是「政治迫害」。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
共和黨人再傳倒戈 美前副總統錢尼支持賀錦麗
紐約時裝週揭幕 第一夫人吉兒意外現身呼籲投票
挺賀錦麗入主白宮 逾90名美企高管連署支持
我是廣告 請繼續往下閱讀
但在川普律師的要求下，紐約法官莫城(Juan Merchan)將日期推遲到11月26日，也就是11月5日總統大選的3週後。
莫城表示，法院並非輕率做出這項決定，但法院認為這是最有利於維護司法利益的決定。
這項推遲公布之際，正值川普與民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)準備在10日舉行辯論。
川普對延後宣判刑責表示歡迎，並在他的真實社群(Truth Social)平台發文，抨擊此案是「政治迫害」。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
共和黨人再傳倒戈 美前副總統錢尼支持賀錦麗
紐約時裝週揭幕 第一夫人吉兒意外現身呼籲投票
挺賀錦麗入主白宮 逾90名美企高管連署支持