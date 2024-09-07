川普鬆口氣！法官裁定封口費案　延至11月大選後宣判

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法新社報導，美國前總統川普(Donald Trump)的封口費案宣判，在6日被推延到11月大選之後，對這位正在激烈競逐白宮大位的共和黨總統候選人來說，這是一項勝利。川普在2016年大選前支付豔星封口費一案，在5月30日遭到紐約陪審團裁定，他所面臨的偽造商業紀錄等34項重罪全部有罪，法官原本將在9月18日宣布刑責。但在川普律師的要求下，紐約法官莫城(Juan Merchan)將日期推遲到11月26日，也就是11月5日總統大選的3週後。莫城表示，法院並非輕率做出這項決定，但法院認為這是最有利於維護司法利益的決定。這項推遲公布之際，正值川普與民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)準備在10日舉行辯論。川普對延後宣判刑責表示歡迎，並在他的真實社群(Truth Social)平台發文，抨擊此案是「政治迫害」。更多中央廣播電臺新聞