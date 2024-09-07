道奇先發又有狀況！球隊勝投王Gavin Stone浮現傷勢　進傷兵名單

道奇先發輪值又有傷兵！MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日傳出壞消息，球隊勝投王Gavin Stone確定因右肩傷勢關係，將進入到15天傷病名單。而目前道奇陣中還在傷兵名單中的投手，則包括日籍強投山本由伸、王牌先發Tyler Glasnow還有賽揚強投Clayton Kershaw等人，傷兵陣容可說是星光熠熠。
道奇先發陣容傷兵再+1 Stone右肩受傷進傷兵名單
根據美媒報導，Gavin Stone目前遭遇右肩傷勢，詳細預計修養天數則是尚未明朗，道奇棒球營運總裁Andrew Friedman稍早受訪時表示，這位年輕的右撇子將先休息大約十天左右的時間，之後何時能夠復出目前尚還沒有答案，將取決於Stone之後的感受。
而道奇隨隊記者Fabian Ardaya則表示，無論結果如何，這都可能是一個值得注意的發展，這不僅是因為Stone今年的出色表現，也是關係到道奇先發陣容很大的因素之一。
Stone是目前道奇勝投王 貢獻可見一般
Gavin Stone可謂是本季道奇先發陣容當中，最健康的投手之一，他本季共替道奇隊先發25場，主投140.1局，繳出11勝5敗、116次三振和防禦率3.53的成績，不但投球局數是全隊最多，勝投數也是全隊最多，貢獻可見一般。
而Stone今天確定因右肩傷勢進入到傷兵名單，也是他個人本季首度進入傷兵名單，道奇稍早則將Landon Knack和Justin Wrobleski升上大聯盟，前者預計今天將掛帥先發出戰守護者隊。
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根據美媒報導，Gavin Stone目前遭遇右肩傷勢，詳細預計修養天數則是尚未明朗，道奇棒球營運總裁Andrew Friedman稍早受訪時表示，這位年輕的右撇子將先休息大約十天左右的時間，之後何時能夠復出目前尚還沒有答案，將取決於Stone之後的感受。
而道奇隨隊記者Fabian Ardaya則表示，無論結果如何，這都可能是一個值得注意的發展，這不僅是因為Stone今年的出色表現，也是關係到道奇先發陣容很大的因素之一。
Stone是目前道奇勝投王 貢獻可見一般
Gavin Stone可謂是本季道奇先發陣容當中，最健康的投手之一，他本季共替道奇隊先發25場，主投140.1局，繳出11勝5敗、116次三振和防禦率3.53的成績，不但投球局數是全隊最多，勝投數也是全隊最多，貢獻可見一般。
而Stone今天確定因右肩傷勢進入到傷兵名單，也是他個人本季首度進入傷兵名單，道奇稍早則將Landon Knack和Justin Wrobleski升上大聯盟，前者預計今天將掛帥先發出戰守護者隊。