記者問：孫藝真呢？玄彬獨自出發多倫多影展　一聽老婆名字笑出來

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▲玄彬在電影《哈爾濱》中的造型宛如頹廢流浪漢，相當驚人。（圖／CJ ENM Movie YouTube）

▲玄彬（左圖）、鄭雨盛非常有緣，最近還宣布將會一起主演新劇《韓國製造》。（圖／Disney+）

韓國演員玄彬主演的諜戰電影《哈爾濱》，明（8）日將在多倫多國際電影節的全景展映單元（Gala Presentations）全球首映。今天玄彬從仁川機場出發飛往多倫多，被記者問起老婆孫藝真，回以爽朗的哈哈笑聲。玄彬身穿白色大學T、戴著帽子和口罩，一身輕鬆裝扮今日一早現身仁川機場，有記者對他說：「還以為你會跟孫演員（孫藝真）一起出現，但沒有一起呢，就你一個人。」玄彬聽到老婆都忍不住呵呵笑，開心的心情藏不住，記者還替他宣傳電影《哈爾濱》：「看來你最近都以安重根（電影中角色名）的身分在生活啊！」玄彬則靦腆回應：「（孫藝真）正在拍攝！」短短幾句話還是讓記者們都被甜蜜到。《哈爾濱》將在12月於韓國上映，玄彬在電影中飾演韓國獨立運動的民族英雄「安重根」，日前預告釋出，他一改帥氣形象，以落腮鬍模樣示人，頹廢的造型差點讓人認不出。預告中玄彬以低沉的聲線說出決心：「我曾想要放棄一切尋死，但已故同志們的悲鳴哭聲迴盪在我耳邊，他們的模樣閃現在我眼前，那瞬間我懂了，我是代替死去的同志們活下來的，我也明白了我必須要做的事情，那個蹂躪大韓帝國的日本狼群之首，我一定會把他剷除掉！」早在2021年底玄彬就確定出演《哈爾濱》，主演陣容還有朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳等人，另外影帝鄭雨盛、男神李棟旭也參與了特別演出，超強陣容令外界相當期待。電影的背景為1909年的哈爾濱，當時朝鮮獨立人士們為了阻止日本吞併大韓帝國而與日本人發生衝突，展開驚心動魄的諜戰故事。玄彬和鄭雨盛最近非常有緣，在《哈爾濱》中首度合作後，今年又官宣出演由《南山的部長》、《局內人》導演禹民鎬所執導的新劇《韓國製造》，兩位男神將會演繹正邪兩派的極限對抗，確定2025年在Disney+上公開。