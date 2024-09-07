故宮「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展　呈現她們神秘一生

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國立故宮博物院北部院區今（7）日推出「公主駕到！清代文獻中的公主身影」文獻古籍特展，透過爬梳清宮檔案文獻，呈現雖是不少戲劇、小說主角，真實樣貌卻又鮮為人知的清代公主們的一生，明（8）日更有專家、學者的跨界對談活動，一同聚焦不同面向，探索古今女性的獨特價值。故宮北院表示，「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展透過「皇帝的女兒」、「家當大開箱」、「聯姻任務」、「說再見太匆匆」、「結語：回望公主」等單元，包括記錄公主資料的〈公主表〉、公主嫁妝內容的〈固倫公主陪嫁粧奩清單〉、乾隆專為聯姻公主親撰的〈誌固倫和靜公主婚禮詩〉，還有為了平均壽命只有26歲的公主們所做的祭文，例如〈祭莊靜固倫公主四妹文〉等，呈現清代公主的生命歷程。身為策展人的助理研究員蘇峯楠表示，「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展內容相當精采，其中首次公開展出的部分文物包括〈固倫公主陪嫁粧奩清單〉的嫁妝清單，詳列將近300種物品名稱，除了象徵清朝皇室的氣派與尊嚴，並且呈現滿洲貴族女性的物質與生活文化。此外，蘇峯楠指出，部分公主相關文獻，也可提供大家思考當代的生活及社會議題，例如「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展展出一份十九世紀後期的文人筆記文集《竹葉亭雜記》，提到乾隆帝十女固倫和孝公主小時候常作男性打扮，除了顯示該名公主可能擁有男性氣質，不如常人想像的傳統女性形象之外，也可提供大眾思索當前社會的性別議題與困境。故宮北院提到，清帝國檔案當中的公主紀載有限，當代文化卻是樂此不疲，「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展合作台北市立松山高中、台中市立台中第二高級中等學校、故宮夏令營參與學員，徵集當代大眾對於公主的記憶、看法、經驗，並且規劃成為「公主快問快答」、「我們所畫的公主」等展示內容，除了呼應院藏檔案文獻，亦是博物館與觀眾互動的成果。另一方面，故宮北院配合「公主駕到！清代文獻中的公主身影」特展，副院長余佩瑾9月8日主持跨界對談活動，清華大學人類學研究所副教授謝艾倫、Women IOT創辦人兼總監鐘御瑄，將以各自專業的研究角度，攜手蘇峯楠聚焦不同面向，探索古今女性的獨特價值。