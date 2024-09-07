電風扇太髒會增加耗電！達人1神招不卡灰塵　做1次撐很久還香香的

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▲電風扇用水沖洗容易導致電風扇生鏽。（圖／記者徐銘穗攝）

▲吊扇的扇葉也可擦拭「衣物柔軟精水」，同樣也能減少灰塵附著，增加耗電。（圖／記者徐銘穗攝）

▲除衣物柔軟精外，陽離子型界面活性劑也常用於護髮產品。（圖／NOWnews資料照）

24節氣中的白露已經到來，象徵天氣漸漸涼爽，家中的冷氣或許能減少開機上工的頻率，但被視為變頻冷氣「最佳神隊友」的電風扇使用頻率依舊很高。不過，你有定期清潔電風扇的習慣嗎？電風扇卡灰塵、太髒會增加耗電，達人教1神招可降低灰塵堆積，做1次可撐很久，而且吹出來的風還香香的，值得一試。電風扇、循環扇的扇葉與風罩網上容易堆積灰塵棉絮。特力屋內湖店社區管家黃智延曾和《NOWnews今日新聞》分享，電風扇要定期清潔，扇葉漢風罩堆積灰塵會影響風速，進而增加耗電，還可能誘發過敏，建議定期清潔電風扇。不過，電風扇要拆開來清洗，不少人嫌麻煩而懶得動手，部分循環扇則是拆洗難度較高。有沒有電風扇簡單的懶人清潔法呢？家電達人「486先生」近日分享，只要在扇葉和風罩網塗上「衣物柔軟精水」，就能減少灰塵和棉絮的沾附。操作步驟說明如下：步驟1：在1公升的溫水中加入1匙衣物柔軟精步驟2：拆開風扇步驟3：用抹布沾濕步驟1的特調衣物柔軟精水，扭乾後擦拭葉扇及風罩網為什麼電風扇擦上「衣物柔軟精水」能減少卡灰塵？486先生說明，因為扇葉和空氣的摩擦會產生靜電，讓灰塵很容易就會靜電吸附在電風扇上，而衣物柔軟精成分中的「陽離子型界面活性劑」能減少靜電，因此可以減少灰塵的沾附，進而降低清潔電風扇的頻率。不只電風扇、循環扇，像天花板的吊扇、廁所的抽風扇、門窗等也都能用此方法。不過，486先生也提醒，清潔電風扇之前一定要先拔除插頭，並且避免使用過濕的抹布擦拭，以免濕氣滲入電器內部造成危險。趕快看看家中的電風扇有沒有卡灰塵，清潔時務必試試看。界面活性劑分4類型，食藥署曾在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文介紹界面活性劑。陽離子型界面活性劑的清潔產品除衣物柔軟精外，護品產品也有。📍陰離子型界面活性劑：這類界面活性劑溶於水後，親水基部分會解離成為陰離子基，所以稱為陰離子界面活性劑。在化粧品中主要作為清潔及起泡用途，廣泛用於各是清潔劑中，是目前洗髮精最常使用的界面活性劑。依照其製造方式，可以分為非皂化合成清潔劑與皂類清潔劑。📍陽離子型界面活性劑：這類界面活性劑溶於水後，親水基部分會解離成為陽離子基，所以稱為陽離子界面活性劑；📍兩性離子型界面活性劑：這類界面活性劑溶於水後，親水基部分同時帶有陽離子與陰離子，最後呈現的狀態會取決於溶液中的酸鹼值，溶液酸性時呈陽離子性；在鹼性時呈陰離子性。因為兩性離子界面活性劑的刺激性較陽離子、陰離子界面活性劑來的小，所以常用於低刺激性的洗髮精或清潔劑。📍非離子型界面活性劑：這類界面活性劑溶於水後不會產生電荷，在化粧品中常用被當成乳化劑、增稠劑。