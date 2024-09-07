陳彥博「肯亞230K超馬賽」奪冠！超車俄羅斯選手　21小時18分完賽

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台灣極地超馬好手陳彥博今（7）日在非洲肯亞傳回奪冠的消息，他此次參加「肯亞230公里超馬分站賽」，面對賽道嚴苛地形、藥物不適、與野生動物共處的終極考驗，他關關難過關關過，最終以21小時18分鐘完賽，奪得總冠軍。這次的「肯亞230公里超馬分站賽」總計5天5分站賽事，前2站結束時陳彥博取得領先，不過第3站他在經過第2個檢查點時迷路，多跑了2公里，成績一度被俄羅斯選手超前。在最終完成5分站賽事後，陳彥博今天在臉書報喜，透露拿下總冠軍賽的消息。在最後一天的賽事，他出發後一度被美國與俄羅斯選手拉開，直到最後8km才追到第一集團，在最終衝刺階段戰勝俄羅斯選手，以些微的差距戰勝來自其他國家的對手，最終以總時間21小時18分鐘奪得冠軍。該文中還分享，陳彥博賽前因服用瘧疾藥物而產生嚴重不適，且在比賽途中面臨極度疲累與強勁對手的追趕，但仍頂住壓力與保持強大意志力，成功完成了這場艱難的挑戰。「這場比賽是體力與耐力的考驗，參賽者們還需要與非洲大自然中的野生動物共處，賽事期間，選手們不僅要面對嚴苛的地形，還要時刻保持警覺，以應對隨時可能出現的獅子、大象、長頸鹿野生動物。連續五天高強度的競賽，彥博應該累壞了，正在休息，等他睡醒後再請他和大家分享。」陳彥博臉書最後如此寫道。1st 台灣 / Yen Po Chen / 21小時18分2nd 俄羅斯 /Evgenii Ustiugov/ 21小時28分3rd 美國 / Ken Rideout /22小時47分