華信航空招募空服員　1332人「爭12名額」錄取率不到1%

我是廣告 請繼續往下閱讀

華信航空因應引進ATR新機、增班國內離島航線、復飛國際航線的人力，開放招募空服員，今（7）日進行初試甄選，預計要在1332人當中錄取12人，錄取率不到1%。華信航空表示，共有1332人8月9日至8月18日網路報考招募客艙組員，包括許多碩士生、國外學歷、醫護、公職與教職人員，更有不少本國與外籍航空的空勤、地勤人員，今日在華航集團松山園區進行初試甄選，等到9月14日複試階段，就會選出具有服務熱誠、個性積極主動，符合企業精神的客艙組員，經過綜合評選與體檢合格者，將會個別通知錄取11月去到華信航空報到接受空勤職前訓練課程。華信航空指出，錄取的12人經過專業完整訓練，預計2025年1月上線，春節期間即可提供旅客服務，派飛華信航空國內外各個航點，工作地點則以高雄基地、台北基地為主。華信航空說明，員工作為公司重要資產，能為他們打造健康、安全的友善工作環境，提供員工良好的專業訓練、薪資福利、工作條件，尤其每年提供免費機票給予員工本人、父母、配偶、子女出國旅遊，這是航空業特有的福利，也是年輕人嚮往的職業之一。