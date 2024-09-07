WOTD格鬥／MMA綜合格鬥、鐵籠搏擊38場熱戰！周日引爆台北體育館

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蜜獾」李俊琳(左)在泰拳踢拳領域上已有十年經歷且曾在香港IPCC紅擂台上奪得職業泰拳。(圖/WOTD-ETD 提供)

第12屆WOTD-ETD 系列賽本周日於台北體育館舉辦格鬥大賽，本屆依舊有MMA綜合格鬥、鐵籠搏擊的38場熱戰，包括MMA壓軸，曾經是FB執行長陪練員的李學顥對上香港來踢館的賴嘉豪。不斷精進自己的李學顥，日前再次奔赴美國，與知名職業格鬥選手「影子」吳仲凱一同訓練，除了將他最強的拳擊練的爐火純青之外，更是將MMA的各個面向融會貫通，這次的賽事將會以全新的姿態登場。「濃縮豆漿」賴嘉豪，僅僅在三年的格鬥旅途中就接連參加了十多場的泰拳和MMA賽事，在此期間更是淬煉了他不斷向前壓迫並轟出重擊，同時防禦堅不可摧的坦克式打法，在上一屆WOTD-ETD 賽事上，他便是以這樣的風格，獲得當屆的最佳搏擊賽事，為了幫訓練夥伴林啟彥復仇，賴嘉豪甚至放下手邊的工作，遠赴泰國一個月專注訓練備賽，誓言要用盡渾身解數擊倒對手，為他雪恥。而鐵籠搏擊的壓軸賽，則有來自野孩子技擊運動館的「幻影」再現，「幻影」劉志偉，師承散打高手王葉豪，至今已有八年的習武經驗，期間更是跨足MMA、散打、踢拳等多個技擊領域，從中學時期就拿下全中運散打金牌開始，劉志偉一路過關斬將，接連獲得格鬥柔術亞錦賽銀牌以及職業踢拳的勝利，正如他的外號，另一方面，來自Lazy Monkey Club 和Wave Wellness&Martial Arts「蜜獾」李俊琳，更是在泰拳/踢拳領域上已有十年經歷且曾在香港IPCC紅擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶，而他最為台灣拳迷們熟知的，則是在WOTD-ETD 10 上和知名MMA選手李育生打得旗鼓相當，他再度來台挑戰他更擅長的鐵籠搏擊項目，將能夠把自己十年的泰拳功力全部注入在賽場上，給對手造成極大的威脅。