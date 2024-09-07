美網／美國內戰！Taylor Fritz苦戰5盤退Tiafoe　將與Sinner爭冠

2024美國網球公開賽男單四強賽事，今（7）日第2場比賽上演「美國內戰」，由賽會第12種子Taylor Fritz迎戰第20種子Frances Tiafoe，最終雙方上演一場精彩的五盤大戰，Fritz在決勝盤則是展現出搶勝氣勢，終場就以4：6、7：5、4：6、6：4、6：1上演逆轉秀，順利闖進到冠軍戰。而Fritz決賽上將碰頭的對手稍早也出爐，那就是來自義大利的新科球王Jannik Sinner，勢必也會是一場精彩對決。
Fritz與Tiafoe鏖戰3小時18分鐘 終盼冠軍戰門票
現年26歲的Taylor Fritz，生涯至今則是尚未奪下過大滿貫冠軍，過去在大滿貫賽事上最佳成績為八強，如今本屆美網闖進4強已寫下個人最佳成績，但這對於Fritz顯然還不夠，今天面對到同鄉好手Frances Tiafoe，儘管第1、3盤先行讓出，但在退無可退的情況之下，Fritz硬是在第4、5盤找回狀態，雙方鏖戰3小時18分鐘之後，Fritz總算拿到前進冠軍戰的門票。
2009年溫網後再有美籍選手進決賽 Fritz寫下難得歷史
而Taylor Fritz如今闖進到本屆美網的冠軍戰之後，他也成為自2009年溫布頓錦標賽的美國好手Andy Roddick以來，第1位進入大滿貫男單決賽的美國人；也是繼2006年Roddick之後，首位在美網將挑戰爭冠的美國籍選手，他冠軍戰的對手則將會是義大利的新科球王Jannik Sinner。
「這就是為何我如此努力打球的原因，我的意思是，我現在真的進入到美網公開賽的決賽了。我會站出來、我會在球場上付出我擁有的一切、我將竭盡全力去拼搏，所以我現在真的等不及了。」Taylor Fritz賽後受訪時情緒激動地說到。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年26歲的Taylor Fritz，生涯至今則是尚未奪下過大滿貫冠軍，過去在大滿貫賽事上最佳成績為八強，如今本屆美網闖進4強已寫下個人最佳成績，但這對於Fritz顯然還不夠，今天面對到同鄉好手Frances Tiafoe，儘管第1、3盤先行讓出，但在退無可退的情況之下，Fritz硬是在第4、5盤找回狀態，雙方鏖戰3小時18分鐘之後，Fritz總算拿到前進冠軍戰的門票。
2009年溫網後再有美籍選手進決賽 Fritz寫下難得歷史
而Taylor Fritz如今闖進到本屆美網的冠軍戰之後，他也成為自2009年溫布頓錦標賽的美國好手Andy Roddick以來，第1位進入大滿貫男單決賽的美國人；也是繼2006年Roddick之後，首位在美網將挑戰爭冠的美國籍選手，他冠軍戰的對手則將會是義大利的新科球王Jannik Sinner。
「這就是為何我如此努力打球的原因，我的意思是，我現在真的進入到美網公開賽的決賽了。我會站出來、我會在球場上付出我擁有的一切、我將竭盡全力去拼搏，所以我現在真的等不及了。」Taylor Fritz賽後受訪時情緒激動地說到。