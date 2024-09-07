美網／美國內戰！Taylor Fritz苦戰5盤退Tiafoe　將與Sinner爭冠

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2024美國網球公開賽男單四強賽事，今（7）日第2場比賽上演「美國內戰」，由賽會第12種子Taylor Fritz迎戰第20種子Frances Tiafoe，最終雙方上演一場精彩的五盤大戰，而Fritz決賽上將碰頭的對手稍早也出爐，那就是來自義大利的新科球王Jannik Sinner，勢必也會是一場精彩對決。現年26歲的Taylor Fritz，生涯至今則是尚未奪下過大滿貫冠軍，過去在大滿貫賽事上最佳成績為八強，如今本屆美網闖進4強已寫下個人最佳成績，但這對於Fritz顯然還不夠，今天面對到同鄉好手Frances Tiafoe，儘管第1、3盤先行讓出，但在退無可退的情況之下，；也是繼2006年Roddick之後，首位在美網將挑戰爭冠的美國籍選手，他冠軍戰的對手則將會是義大利的新科球王Jannik Sinner。「這就是為何我如此努力打球的原因，我的意思是，我現在真的進入到美網公開賽的決賽了。」Taylor Fritz賽後受訪時情緒激動地說到。