重機團體「98走吧上國道」爭路權　高公局籲理性：違者可罰6千元

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大型重型機車團體為了爭取行駛國道路權，明（8）日發起「98走吧，上國道」活動。交通部高速公路局今（7）日表示，國道服務區停車位、餐飲休憩空間有限，呼籲理性表達訴求，使用後將服務區車位、餐飲休憩空間讓給其他需要的用路人，另因現行重機尚未開放行駛高速公路，騎士不要違規騎上國道，違者可依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣3000元至6000元罰鍰。高公局提到，多個大型重型機車團體明日在7個國道服務區發起「98走吧，上國道」，將在國道服務區進行「靜默抗議」活動，不過週末假期服務區車位需求甚高，然而車位供給有限，週末假期須有較高周轉率，方能提供更多用路人使用，因此呼籲重機團體理性表達訴求，休憩後將服務區車位與餐飲休憩空間讓給其他需要的用路人，避免抗議手段影響他人停車與用餐休憩權益，產生社會負面觀感，另一方面，用路人當日在服務區適度休息後可出發繼續下個行程，也讓其他有需要的用路人使用服務區資源。高公局表示，當日也會透過附近電子看板（資訊可變標誌）顯示停車狀況資訊，並且加強區內停車指揮與引導，也會根據需要在入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道，甚至造成周邊交通影響，因此建議打算前往服務區的用路人，隨時注意附近國道與地方道路CMS、警廣與1968應用程式，即時掌握服務區停車狀況，決定是否前往或至下個服務區。高公局指出，依據《道路交通管理處罰條例》第92條規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定的路段、時段行駛高速公路，附帶決議提及「鑑於社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全之疑慮，授權由交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放之路段及時段」，故自2012年修法以來，交通部與高公局多次徵詢地方政府、相關團體意見，並且辦理11次民調、2次1年觀察檢核作業，但在安全與風險評估考量之下，多數均持保留意見，因此目前尚未開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路路段。高公局表示，現今階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，仰賴大型重機騎士逐步改變民眾對於自身駕駛行為的觀感，強化各界對於大型重機騎士禮讓與守法印象，進而改變各界對於該政策的認同，才能營造適宜推動開放條件，如經民意調查結果獲得多數民意支持，又有地方政府贊同，而且社會氛圍對於大型重機騎士的行為觀感有所改善，可再研議開放大型重機行駛高速公路。高公局提醒，現行重機尚未開放行駛高速公路，騎士千萬不要違規行駛國道，以免造成自身與他人安全問題，違者可依《道路交通管理處罰條例》第33條、第92條規定處以新台幣3000元至6000元罰鍰與違規記點處分，並且強制拖離，另如小型車輛附掛拖車載運機車，勿將機車卸載停放於休息站（服務區），違者同樣可依《道路交通管理處罰條例》第33條處以新台幣600元至1200元罰鍰。