CNN獨家曝光！投降烏軍疑遭俄處決　烏克蘭總檢察長控：犯戰爭罪

我是廣告 請繼續往下閱讀

美媒《CNN》6日披露一段獨家掌握的影片，烏克蘭東部3名士兵疑似在投降後遭到俄軍處決。烏方檢察總長聲稱，自俄烏開戰以來，已接獲多起類似通報，正在著手調查其中的28起，擔心恐有多達73名烏軍被處決。根據報導，這段影片據悉是8月底在烏克蘭東部的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）、透過無人機捕捉到的，畫面中有3名烏軍在壕溝被占領後，雙手舉起跪在空地上，幾秒鐘後卻全部臉朝下、倒地不起。報導提到，烏克蘭國防部官員還向《CNN》提供了一份清單，顯示去年11月至今就發生15件烏軍遭處決的事件，其中大部分都有無人機影片或錄音檔可以作證，這些烏軍在投降後並不是成為俘虜，而是直接遭到殺害。烏克蘭總檢察長柯斯汀（Andriy Kostin）指控，如果戰俘已經投降，或表現出要投降的樣子，又或者手上沒有武器，這樣都被處決的話，俄軍就是犯下戰爭罪。報導指出，影片的出現，讓烏克蘭指揮官陷入兩難，必須同時保衛自己的部隊、提醒世界留意俄軍的野蠻行徑，這可能會削弱烏克蘭本已枯竭的士氣。