周杰倫喊話「和阿信同台」！粉絲狂敲碗搶票日　估20億觀光財進帳

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▲張惠妹傳出將在12月登上大巨蛋開唱。（圖／IG amit_feat_amei）

亞洲流行天王周杰倫（周董）昨（6）日晚間驚喜宣布將唱進大巨蛋，時間就定在12月上旬，讓不少粉絲嗨翻，紛紛敲碗搶票時間，而周杰倫則是在IG上發文喊：「大巨蛋聽說了嗎？」沒想到意外釣出先前也曾說要唱大巨蛋的五月天的阿信，笑稱：「我也要搶票了！」引出周董神回覆表示：「你可直接走進來，然後說我要上台。」間接喊話要和阿信同框，讓粉絲開心到不行。雖然周董目前還沒有宣布確切開唱日常，不過根據《三立新聞網》報導，歌后張惠妹有機會在12月下旬接棒，就連跨年場都包辦，因此整個12月大巨蛋可能都會被周董和張惠妹包辦，由於兩人的粉絲都遍佈全亞洲，預估12月份台北的餐飲、飯店、交通等觀光收入會十分有看頭，預估至少會替台北市賺進20億元的觀光財，加上現在周董又隱晦表示可以和阿信同台，這筆觀光財收入很可能會再增加。事實上，周杰倫要唱大巨蛋的消息其實有跡可循，他在今年出席時尚活動時，就曾喊話表示正在籌備當中，更直言：「8月已經空下來了。」更曝光進度指出在等待場地的回應。現在經過2個多月，開唱地點終於確定。針對媒體報導周杰倫將於大巨蛋舉辦演唱會一事，遠雄集團雄副總經理楊舜欽予以證實。楊舜欽表示，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出，至於演出相關細節資訊，台北大巨蛋做為場地租借方，則尊重主辦方安排。