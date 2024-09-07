「挖呀挖老師」接班人出現！正妹帶動唱爆紅　全場戀愛：貴校在哪

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名正妹老師坐在舞台前方，正動感地帶動孩子們表演，她身穿白色短版上衣及緊身黑色長褲，好身材顯露無遺，還秀出一截纖細小蠻腰。（圖／翻攝自X）

▲「挖呀挖老師」當上媽媽後，時不時會在社群上分享育兒心得，也曾為了分泌母乳不惜努力增胖，坦言已經穿不下之前的衣服，發福身材再度引起網路一陣熱議。（圖／音樂小黃花開富貴微博）

中國正妹「挖呀挖老師」2023年靠兒歌〈小小花園〉瞬間爆紅，帶動跳的影片在網路上引起極大迴響，熟悉的旋律在兒童、大人世界中都耳熟能詳。而近日中國又有另一名正妹幼兒園老師，在家長面前帶動小朋友跳舞表演，亮麗外型瞬間在網路上爆紅，被網友們封為「挖呀挖老師」接班人，眾人紛紛直呼：「怪不得爸爸喜歡去幼兒園接小孩」、「我就是愛學習，我最近在找幼兒園重讀，不知道貴校在哪」。近日就有一名中國網友在社群平台X上發布一則影片，只見一名正妹老師坐在舞台前方，正動感地帶動孩子們表演，她身穿白色短版上衣及緊身黑色長褲，好身材顯露無遺，還秀出一截纖細小蠻腰，後方則坐了一大片家長正在觀賞小朋友演出。影片曝光後，累積超過40萬瀏覽次數，網友們紛紛直呼，「怪不得爸爸喜歡去幼兒園接小孩」、「這老師一看就很優秀」、「挖呀挖老師接班人找到了」、「怎麼小時候都沒遇過這種老師」、「我就是愛學習，我最近在找幼兒園重讀，不知道貴校在哪」。「挖呀挖老師」2023年5月靠兒歌〈小小花園〉瞬間爆紅，除了各大影音平台都能聽見該首歌曲，舞蹈也引來許多人爭相模仿，造成一股熱潮。但今年2月「挖呀挖老師」遭爆料下海與人性交易，她無奈出面澄清，消失的這段時間裡，其實自己已經升格當媽，也暫時離職任教的幼兒園。而「挖呀挖老師」當上媽媽後，時不時會在社群上分享育兒心得，也曾為了分泌母乳不惜努力增胖，坦言已經穿不下之前的衣服，發福身材再度引起網路一陣熱議，不少人還猜測她懷上第二胎，她則親自回覆那是尚未減肥成功的肚子。