SJ開唱延遲1小時！利特道歉了　因颱風攪局特地包機飛香港　

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▲粉絲原先擔心SJ班機被取消無法順利抵達，結果成員們包機前往。（圖／藝聲、厲旭IG）

▲利特為演唱會延遲向粉絲道歉，並要大家注意安全。（圖／利特 YouTube）

韓國男團SUPER JUNIOR於昨（6）日、今天兩日在香港舉行演唱會，然而遇到颱風攪局，成員們改以專機前往。然而昨日的演唱會，還是因為天候因素延遲了50分鐘才開唱，結束後隊長利特開直播和粉絲們道歉。在演唱會前幾天就有不少粉絲擔憂，怕會因為颱風的關係延期或無法舉辦，當天首爾香港來回的班機也幾乎都被取消，讓粉絲們都很緊張，擔心偶像連現場都到不了。然而厲旭隨後PO出SJ成員們一起搭機的照片，還跟粉絲說：「是包機，不用擔心！」最後成功抵達香港。雖然演唱會沒有開天窗，但由於風雨的關係，開場還是延遲了約50分鐘。對此利特在演唱會結束後開啟直播和粉絲們致歉：「今天的演唱會，比起原定時間延遲了大概50分鐘，SJ舉辦演唱會多年以來，從來沒有像今天一樣延遲這麼久的情況，因為天候因素而延遲也是第一次，想對等待我們的粉絲表達謝意，也想跟大家說聲抱歉，就是因為想說這些話所以我才開直播的。」利特也不忘呼籲大家要注意安全：「現在外頭還在下大雨，希望大家都要多加小心，平安地看完演唱會是最重要的。」即便是不可抗力的問題，利特還是以暖心的言論安撫了粉絲們的心。