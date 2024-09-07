準備儲水！高雄市9/12「這3區」停水11.5小時　預估4萬戶受影響

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▲自9月12日上午8時30分至晚間8時止，高雄市大寮區、鳳山區、大樹區等3個行政區將停水11.5小時，管末高地區則於晚間10點復水。（圖／翻攝自台灣自來水公司官網）

▲自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／NOWnews資料照）

台灣自來水公司第7區管理處公告，由於辦理淨水廠設備檢驗，工程需停止供水，自9月12日上午8時30分至晚間8時止，高雄市大寮區、鳳山區、大樹區等3個行政區將停水11.5小時，管末高地區則於晚間10時復水，預計共有4萬戶受影響，提醒大家盡快儲水。自來水公司表示，原定7月25日配合台電鳳山營運處辦理用戶申請太陽能光電介接，加強電網工程停電作業，同時辦理翁公園淨水場高低壓設備檢驗，因凱米颱風影響，延至9月12日辦理。預計9月12日上午8時30分起至晚間8時，停水影響區域包含：三隆里、永芳里、上寮里、溪寮里、中興里、忠義里、江山里、會社里、大寮里、山頂里、義和里、琉球里、光武里、翁園里；東門里、誠德里、誠信里、誠智里、鳳東里；九曲里。降壓影響區域包含：中庄里、前庄里。自來水公司指出，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區受水壓影響，需要一段時間才會恢復正常，包含大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路衛生所以上高地區，以及正氣路、中山工商，約於晚間10時復水。自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。