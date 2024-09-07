遠通攜手高公局推動道安宣導　邀「天竺鼠車車」開進國道服務區

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交通部公布最新數據，今年至今交通事故死亡人數為1482人，較去年同期降低141人，降幅9%雖然符合年死亡率降低7%的目標，但距離2030年死亡人數減半的目標仍有一段距離；除此之外，今年行人死亡人較去年高出10人，且65歲以上的行人佔73%、85歲以上死亡38人，較去年增加16人，主因就是「車不讓人」及「行人任意穿越馬路」。交通部積極宣導「車輛慢看停、行人安全行」之外，也將與靖娟基金會扎根安全教育，共同推廣交通安全「孫子兵法」，鼓勵小朋友們能多加利用所學習到的交安知識，以孫子的身分提醒爺爺奶奶等長輩注意交通安全，共同邁向零死亡願景。遠通電收為落實ESG永續及企業社會責任，秉持交通本業響應交通部「交通安全月」深度推廣「人本交通、停讓文化」觀念，今（7）日攜手高速公路局、宜蘭縣政府、國道公路警察局、全家便利商店、靖娟兒童安全文教基金會等單位，於國五蘇澳服務區舉辦「大手牽小手、停讓安全行『國道安全駕駛同樂會』」，透過高人氣卡通「天竺鼠車車」見面會、車輛視線死角體驗及大型兒童交通安全繪本電子書等趣味親子活動設計，多面向傳遞「駕駛要停讓，行人會自保」等觀念。遠通電收總經理張永昌表示，遠通電收與遠創智慧uTagGo攜手政府及用路人共創台灣智慧交通ESG永續發展，致力運用數位科技打造綠色行車生態圈及關懷交通弱勢族群（Vulnerable Individual Protection Services, VIPS）。ETC的環保效益不僅展現在國道上，「eTag停車扣繳」便利民眾免印小白單繳費、免怠速進出停車場，無痛落實節能減碳；社會責任面則持續與靖娟基金會合作，共同製作「兒童交通安全繪本電子書」，並攜手弘道老人福利基金會舉辦「高齡道安種子培力營」，將道安的種子散播至全齡族群。高公局長期支持遠通電收推動道安公益，局長趙興華表示，除了服務區內道路遵循人本交通規劃得更加完善，也呼籲民眾行駛國道遵守「四不一要」原則，包括不要超速、不要疲勞分心、不要酒駕及要繫好安全帶。因為根據最新統計，今年上半年酒駕死傷也有34件，國道因駕駛疲勞、分心造成自撞事故達2295件，釀成13死及339傷非常嚴重，提醒駕駛朋友善用國道服務區休息室，養足精神再出發！國道公路警察局局長廖美鈴也透過本次遠通電收宣導活動，呼籲國道上的駕駛與乘客都應遵守「繫上安全帶」的規則，因為「未繫安全帶」往往會導致人被拋出車外的嚴重傷亡。公警局亦鼓勵用路人透過1968 APP掌握國道路況，若有事故狀況，可使用「警政報案」功能，程式將自動發送當前位置予所轄公路警察大隊，並同步撥打報案電話，加速國道警察馳援。遠通電收連續兩年於蘇澳服務區舉辦道安公益活動，今年在宜蘭縣府的協助下，把車輛視野死角體驗活動搬至蘇澳服務區宣導，現場邀請親子組隊，模擬貨車於停車場停車的情境，讓孩子化身為駕駛，與扮演行人的家長合力找出大型車駕駛時無法看到的危險視野盲區，藉由角色互換，讓親子深刻體認在各種場域與大型車互動時要如何自保。完成闖關體驗者更可獲得超人氣「天竺鼠車車」與遠通電收的聯名的限量版頸枕。此外，遠通電收自107年起，即參與靖娟小黃帽計畫推動學童道安教育，並合力製作三部「兒童道安數位影片教材」提供全台小學免費下載教學，期待縮短道安教育之城鄉差距，累計申請學校數達2250所，觸及超過24萬人次。靖娟基金會董事長林志嘉表示，無論是國道服務區或停車場，都是人車交錯的場域，停車場域的兒童安全需要大家重視。因為停車場的柱子多，孩童的身高矮，駕駛的注意力卻往往聚焦在找車位，稍微不慎就會引發意外。有鑑於此，遠通電收、uTagGo與靖娟基金會特別合作在蘇澳服務區展出大型交通安全繪本電子書《今天要去遊樂園》，提醒親子養成「停好車、再一起下車」的習慣，本次合作的停車場交通安全繪本電子書及教案已開放給全台老師、家長免費申請。遠通電收今年再度邀請蘇澳服務區業者—全家便利商店協力舉辦，透過親子寓教於樂的體驗活動，將道安意識深植於大小朋友的心裡。全家便利商店表示，「全家」長期關注道路交安議題，近年9月交通安全月期間，更積極響應交通部，於「全家」旗下經營國道蘇澳服務區、新營服務區，舉辦各式交安活動，向用路人傳遞道路安全觀念，進而提升民眾交安意識。中秋假期將至，「全家」邀請用路人一同來蘇澳服務區休憩、購物，享受東部特色美食及伴手禮。此外，「全家」亦與靖娟兒童安全文教基金會長年合作「小黃帽交通安全教育」計畫，透過全台逾4200間店舖，提供公益零錢捐、「全家」APP等線上線下捐款管道，透過通路力量發揮社會影響力，邀請關注兒童交安的民眾響應，將愛心捐款化為守護孩童安全的力量。遠通電收表示，非常感謝所有夥伴對本次「『大手牽小手、停讓安全行』國道宣導的協助，停讓文化需要大家的支持，遠通將會秉持「人本交通」的理念，持續推動道安宣導，和所有用路人一起打造更安全的交通環境。