訪休士頓醫療、新創產業等　林右昌：民進黨深化與台僑合作

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民進黨秘書長林右昌代表主席賴清德訪美之行，繼紐約及華盛頓後第三站於美國時間9月5日及6日抵達德州休士頓。林右昌在與台灣鄉親座談時表示，台灣已展開一連串的環台宣講活動，加深與支持者的連結，如今也將黨務工作擴展至美國，盼民進黨與在美的台美人都能成為彼此最堅實的後盾；他強調，民進黨將持續深化與台僑的合作，盼望能夠共同讓台美關係以及台灣的國際能見度更上一層樓。林右昌及訪團除了前往德州心臟中心、MD Anderson癌症中心、醫學中心（Texas Medical Center）新創部門及Greentown新創育成中心參訪外，更與美南黨部主委、執評委及超過250位台灣鄉親進行座談交流，並代表賴清德感謝鄉親的支持。林右昌指出，近年來德州與台灣的關係日益密切，台灣目前已成為德州第九大進出口貿易夥伴 ，德州州長艾伯特（Greg Abbott）伉儷更於今年7月率經貿訪團來台拜會賴清德，並在台灣恢復設立「美國德州駐台辦事處」；此次來到德州，不僅代表賴清德宣示台灣與德州間堅定的友誼，也是針對雙方未來在不同產業深化合作做更進一步的交流。林右昌首站拜訪德州心臟中心，並由該中心的優秀台人陳珠璜博士接待簡介。林右昌表示，德州心臟中心目前已領先全世界用鈦合金創造人工心臟並成功植入人體，這項研究足以影響整個人類社會，且營運的模式除了政府資助外，更是可以透過企業贊助的方式，讓教授有良好的資源及環境專心研發，值得借鏡參考。林右昌來到德州醫學中心（Texas Medical Center）新創部門及MD Anderson癌症中心，分別由優秀台灣人醫師David楊及資深資深管理師黃鈺婷博士接待。林右昌表示，新創部門的重要性在各行各業都佔有非常重要的地位，他們提供研究空間及實驗室給正在創造新技術或新產品的個人或者公司，且租用的金額低於市價非常多，就是希望給剛畢業，或者資源有限的人，可以有良好的環境研發，並且在共享空間中激盪出更多的火花。他說，在現代癌症越來越普遍的狀態，MD Anderson癌症中心不僅有最先進的醫療技術，在病患有跨科別會診需求時，醫院會主動組成專屬病人的醫療團隊，提供客製化的團隊服務，如此的醫病模式，也非常值得學習。除了參訪醫療產業外，林右昌也前往Greentown新創育成中心參訪，此機構為非營利組織，主要提供創業者可以用非常低的價格租用辦公空間及實驗室，並且擁有超過200家的企業合作夥伴，一同支持參與並給予資源；此外，機構也會提供訓練及適當的夥伴計畫，媒合創業者及投資方。6日晚間，在美南黨部主委吳本立、評召宋明麗及超過250位台灣鄉親的熱烈歡迎下，林右昌與訪團也來到台灣人活動中心進行座談分享。林右昌表示，無論是台美關係，還是台灣與德州的關係，都到達了前所未有的新高峰，尤其德州的參、眾議會去年通過支持台灣加入世界衛生大會等國際組織的友台決議案，除了因為政府的路線得到國際的認同，也得感謝在幕後默默努力奔走的台灣鄉親。林右昌提到，民進黨先前已於台灣展開一連串的環台宣講活動，加深與支持者的連結，如今也將黨務工作擴展至美國，盼民進黨與在美的台美人都能成為彼此最堅實的後盾。他強調，民進黨將持續深化與台僑的合作，盼望能夠共同讓台美關係以及台灣的國際能見度更上一層樓。結束德州休士頓行程後，林右昌將於美國時間7日抵達舊金山參與台僑社團活動，並於7日晚間出席前副總統陳建仁演講餐會。