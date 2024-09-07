舞都力！活力健康操南區初賽　原民長者展活力

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▲活力健康操南區初賽近1200位原住民長者們齊聚，展現不老精神與滿滿的健康活力。（圖／記者陳美嘉攝）

一年一度的活力健康操南區初賽，今年由高雄市主辦，「Hudas舞都力！活力健康操南區初賽」6日於高雄輔英科技大學體育館登場。參賽隊伍來自嘉義、台南、高雄三縣市，共計41隊文健站近1200位的原住民長者們齊聚，展現不老精神與滿滿的健康活力。開幕式特別安排舞都力girls辣媽應援團，成員皆是50歲以上活潑健康的媽媽、阿嬤，展現高雄原住民的健康活力。活動現場也設置攤位及文健站成果展示、長者手工藝商品販售、美容按摩、就業法扶義診、美食攤位，讓長者能夠參與賽事之餘也能逛逛。歷經一天賽事激烈競爭，最終由高雄市茂林文健站、嘉義縣山美文健站拿下特優，即將代表南區出征全國決賽，要與其他縣市力拼好成績。高市府原民會主委阿布斯表示，為了照顧原住民長者，高雄市文健站佈站數增加到32站，為六都第二，服務長者人數達1043人，這次健康操大賽看見文健站長者非常用心準備，展現熱情活力，由於嘉義及高雄原鄉文健站地處山區較偏遠，路程也耗時，特別貼心安排各站專車接駁往返部落與比賽場地，並提供較遠的文健站住宿服務，讓長者提前到高雄市區休息，減少舟車勞頓的辛苦，也保障長者參賽往返的安全。