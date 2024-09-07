BIGBANG出道他剛出生！06年後輩喊話大聲「我胎教都聽你們的歌」

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▲RIWOO說BOYNEXTDOOR跟BIGBANG一樣不善長刀群舞。（圖／大聲家 YouTube）

▲BOYNEXTDOOR登上大聲的YouTube節目。（圖／大聲家 YouTube）

BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《大聲家》，每週邀請不同的藝人來邊吃飯邊進行訪談，最新出爐的預告中，下集來賓是新人男團BOYNEXTDOOR，其中老么雲鶴竟然對大聲說，媽媽放給自己聽的胎教音樂是BIGBANG的歌！BOYNEXTDOOR由成淏、RIWOO、宰鉉、泰山、LEEHAN、雲鶴6位大男孩組成，年紀最小的老么出生於2006年，也正好是BIGBANG出道的年度，雲鶴表示：「雖然不知道別人的胎教音樂都是聽些什麼，但我的胎教音樂真的是聽BIGBANG的歌！」讓前輩大聲笑到整個臉都皺在一起。另一名成員RIWOO說：「我們有和BIGBANG前輩很相似的地方，我們也不太擅長刀群舞。」大聲則假裝生氣地回應：「這算什麼相似啦！」LEEHAN展示了個人技「用手吹出笛聲」給大聲看，雖然特地選了大聲的SOLO曲《看我貴順》，然而卻聽不太出來旋律，直接被大聲打斷：「還是別表演這個了吧！」由ZICO擔任製作人的BOYNEXTDOOR，在2023年出道，團名寓意為像鄰家男孩一般，不多加修飾，能舒適地親近，與粉絲產生共鳴。將在9月回歸的他們，發行迷你專輯前，2日先推出了單曲《Dangerous》預熱，BOYNEXTDOOR也為了新專輯傾注大量心血，將以出色的音樂全力展現舞台魅力。