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新竹知名體操老師涉猥褻！上課中被警方逮捕　法院裁定羈押禁見

記者林盈君／綜合報導

▲新竹縣一名知名的林姓體操老師，涉嫌於營隊期間猥褻學生，7日下午，新竹地院裁定羈押禁見。（圖／翻攝googlemap）
▲新竹縣一名知名的林姓體操老師，涉嫌於營隊期間猥褻學生，7日下午，新竹地院裁定羈押禁見。（圖／翻攝googlemap）
新竹縣一名知名的林姓體操老師，涉嫌於營隊期間猥褻學生，家長知悉後報警處理，社會局也介入了解，新竹縣刑大與婦幼隊於5日晚間，持拘票將林男拘提到案，7日下午，新竹地院依《強制猥褻罪》裁定羈押禁見。

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據了解，林姓體操老師以「X魚教練」之名，於新竹、苗栗地區兼課，今年初，林男涉嫌於營隊期間猥褻女學生，事件直到近期爆發，家長氣得舉報並提告，新竹縣社會局隨即介入了解，本月5日，警方持拘票前往林男任職的補習班，當場將其逮捕，並移送新竹地檢署，檢方複訊後聲押，7日下午，新竹地院裁定羈押禁見。

對此，新竹縣府表示，本案學生實際居住地點非新竹縣，因此社會處也通報所轄縣市社會局處，並處理後續輔導事宜。教育局對此也令林男任職的補習班暫時停業，將持續清查林男於轄內學校、補習班授課狀況。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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