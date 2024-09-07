面試官問「我兒子叫你兒子爸」猜我是誰！他神回錄取：實在太聰明

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▲女面試官提問「你的兒子叫我兒子爸，那我是你的誰？」這時候你應該如何作答？（示意圖／PhotoAC）

▲如果將人物帶入，並且從後面往回推題目的話，該道題目可以輕鬆解開，可以得出當男面試官問女面試者時，女面試者是男面試官的媳婦。（圖／取自pexels）

▲去面試時如果一直被提問私人問題或是要求提供私人文件，千萬不要傻傻的全盤托出。(圖／pexels）

最近9月黃金轉職時間點來臨，不少人都在準備面試，然而除了面試會準備「萬年題庫」之外，現在也有越來越多新創企業喜歡透過特別的問題，來找尋更適合公司的人選，往往都是一句話的差別就能決定錄取的關鍵。過去陸媒曾經報導，大陸一家行銷公司正在招募員工，在最後面談階段，結果第一位面試者並未想通給不出答案淘汰；第三位男面試者則是不疾不徐地表示，而面試官聽完回答後，所要的並不是正確答案，而是發現第三位面試者的邏輯思考能力非常棒，很多人在下意識聽到這個題目時，也許會被「你的兒子」、「我的兒子」給搞混，認為題目中有「兩個兒子」很亂，但其實這種題目並不那麼難解，只是單純的一個邏輯問題，也可用帶入名字方法輕鬆解開，以該案例女面試官問男面試者角度來看，而在這道題目當中，答案也不會只有唯一一個，端看提問者的性別是什麼，該面試者雖然沒有全面的解答，然而在面試時，千萬不要任何問題都做出回答，以下是經常被問到不該回答的幾大問題：📍婚姻狀態📍戀愛狀態📍未來有生小孩的計畫嗎？📍性傾向📍星座血型📍個人的信用紀錄📍病歷資料📍犯罪記錄📍MBTI測驗結果📍良民證