面試官問「我兒子叫你兒子爸」猜我是誰！他神回錄取：實在太聰明

最近9月黃金轉職時間點來臨，不少人都在準備面試，然而除了面試會準備「萬年題庫」之外，現在也有越來越多新創企業喜歡透過特別的問題，來找尋更適合公司的人選，往往都是一句話的差別就能決定錄取的關鍵。就有行銷公司的面試官提問「我兒子叫你兒子爸，那我是誰？」題目難倒大片面試者，最終脫穎而出的人雖然未能全面解答，但卻因為關鍵的一句話，成功錄取。
過去陸媒曾經報導，大陸一家行銷公司正在招募員工，在最後面談階段，女面試官突然提問「如果我兒子叫你兒子爸爸，那麼我是你的誰？」結果第一位面試者並未想通給不出答案淘汰；第二位面試者則感到不滿，認為這個問題並無關行銷相關專業，直言：「我不是來解答腦筋急轉彎的」，隨後離開現場。
第三位男面試者則是不疾不徐地表示「如果你的兒子叫我兒子爸爸，那麼我就是你兒子的爺爺，也就是說妳是我的媳婦，答案情境可能有很多種，不管如何我們都有親戚關係」，而面試官聽完回答後，所要的並不是正確答案，而是發現第三位面試者的邏輯思考能力非常棒，在行銷相關的工作上，怎麼讓聽者感到舒服，是非常重要的技能之一，因此最後直接讓他錄取。
超繞口的「你的兒子叫我兒子爸」難題！破解其中關鍵其實不難
很多人在下意識聽到這個題目時，也許會被「你的兒子」、「我的兒子」給搞混，認為題目中有「兩個兒子」很亂，但其實這種題目並不那麼難解，只是單純的一個邏輯問題，也可用帶入名字方法輕鬆解開，以該案例女面試官問男面試者角度來看，小美的兒子叫小明兒子爸爸，所以小明兒子就等於「小美的丈夫」，那麼小美自然是小明的媳婦囉！
而在這道題目當中，答案也不會只有唯一一個，端看提問者的性別是什麼，如果男面試官提問男面試者，那就會變成「小明的兒子叫小強的兒子爸爸」，小強的兒子就是小明，答案就會立刻破解，小強是小明爸爸。該面試者雖然沒有全面的解答，但他更清楚這道題目的核心不是完全破解，而是「以一個最重要的答案『不論如何，我們會有親戚關係』概括整體」。
面試不該回答的問題大整理！聽到面試官問這些先逃再說
然而在面試時，千萬不要任何問題都做出回答，因為有些話題「隱私性」太高，都不是公司必要知道的事件，也跟工作沒有直接的關聯，如果面試者聽到這些問題，非常值得考慮這間公司就算錄取是否該去，因為這代表該家公司具有歧視、差別待遇的嫌疑哦！以下是經常被問到不該回答的幾大問題：
📍婚姻狀態
📍戀愛狀態
📍未來有生小孩的計畫嗎？
📍性傾向
📍星座血型
📍個人的信用紀錄
📍病歷資料
📍犯罪記錄
📍MBTI測驗結果
📍良民證
根據《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名，因為這些問題都屬於探究隱私，並不是工作上公司必須知道的相關問題，面試者千萬不要傻傻地就回答或者提供囉！
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第三位男面試者則是不疾不徐地表示「如果你的兒子叫我兒子爸爸，那麼我就是你兒子的爺爺，也就是說妳是我的媳婦，答案情境可能有很多種，不管如何我們都有親戚關係」，而面試官聽完回答後，所要的並不是正確答案，而是發現第三位面試者的邏輯思考能力非常棒，在行銷相關的工作上，怎麼讓聽者感到舒服，是非常重要的技能之一，因此最後直接讓他錄取。
超繞口的「你的兒子叫我兒子爸」難題！破解其中關鍵其實不難
很多人在下意識聽到這個題目時，也許會被「你的兒子」、「我的兒子」給搞混，認為題目中有「兩個兒子」很亂，但其實這種題目並不那麼難解，只是單純的一個邏輯問題，也可用帶入名字方法輕鬆解開，以該案例女面試官問男面試者角度來看，小美的兒子叫小明兒子爸爸，所以小明兒子就等於「小美的丈夫」，那麼小美自然是小明的媳婦囉！
而在這道題目當中，答案也不會只有唯一一個，端看提問者的性別是什麼，如果男面試官提問男面試者，那就會變成「小明的兒子叫小強的兒子爸爸」，小強的兒子就是小明，答案就會立刻破解，小強是小明爸爸。該面試者雖然沒有全面的解答，但他更清楚這道題目的核心不是完全破解，而是「以一個最重要的答案『不論如何，我們會有親戚關係』概括整體」。
面試不該回答的問題大整理！聽到面試官問這些先逃再說
然而在面試時，千萬不要任何問題都做出回答，因為有些話題「隱私性」太高，都不是公司必要知道的事件，也跟工作沒有直接的關聯，如果面試者聽到這些問題，非常值得考慮這間公司就算錄取是否該去，因為這代表該家公司具有歧視、差別待遇的嫌疑哦！以下是經常被問到不該回答的幾大問題：
📍婚姻狀態
📍戀愛狀態
📍未來有生小孩的計畫嗎？
📍性傾向
📍星座血型
📍個人的信用紀錄
📍病歷資料
📍犯罪記錄
📍MBTI測驗結果
📍良民證
根據《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名，因為這些問題都屬於探究隱私，並不是工作上公司必須知道的相關問題，面試者千萬不要傻傻地就回答或者提供囉！