懷疑女友移情別戀！醋男開膛破肚、內臟沖馬桶　國民法庭下周開審

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去年7月間，桃園市一名菲律賓籍的29歲移工馬克（譯音），因懷疑菲籍女友移情別戀，前往女方住處理論，未料雙方爆發激烈口角，馬克持預藏螺絲刀刺殺女友，其頸部與胸口腹部多處受傷，馬克為掩飾犯行，竟將女友開膛破肚、肢解屍體，更偷取女方的金融卡等財物，案件爆發後，馬克遭警方逮捕到案，檢方聲押獲准，並依殺人等罪嫌起訴，下週將由國民法庭開庭審理。回顧案情，去年7月間，菲籍女移工蜜雀兒（譯音）因工作遲遲未到班，雇主與仲介人員前往其租屋處訪視，赫然發現其慘遭殺害分屍，其男友馬克則不知去向，警方獲報後，循線在八德區移工宿舍將馬克逮捕到案。檢方會同法醫相驗遺體，發現四肢有遭肢解的痕跡，疑兇嫌為湮滅證據所為，複訊後向法院聲押獲准。馬克落網後坦承犯行，表示當天與女友吵架，一時憤怒以手摀住女友嘴巴，並持預藏螺絲刀刺殺。見女友已死亡，馬克利用切肉刀開腸破肚，取出內臟分割後丟入馬桶沖掉，並用洗衣粉沖洗現場與床墊，再將血衣等包入垃圾袋，帶到八德區移工宿舍垃圾桶丟棄。本案將於下週由國民法庭審理。