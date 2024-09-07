少女時代「永遠有人不合群」？俞利孝淵秀英輪流穿錯衣服

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▲孝淵（左三）在少女時代15周年發布會時獨自穿亮粉色到場。（圖／Hyo's Level Up YouTube）

▲秀英（左三）也曾穿錯服裝主題，站在成員中超突兀。（圖／Hyo's Level Up YouTube）

▲俞利（紅色圈起）不但穿錯衣服，自己還渾然未覺。（圖／Hyo's Level Up YouTube）

少女時代出道17年，雖然近年成員們多集中於個人活動，但8名成員感情依舊，像是8月出道17周年時成員們也一起舉辦派對，甚至還非常有儀式感地準備了DRESSCODE，然而在一片優雅的禮服中，唯獨俞利一人身穿T恤配短褲，不過也不是只有俞利做過這種事，幾乎每次DRESSCODE都有人沒在聽，另兩名成員孝淵、秀英也都有類似的經驗！秀英受邀到孝淵的個人YouTube 節目《請吃飯的孝淵前輩》作客，兩人就聊起了每次少女時代的DRESSCODE，總是會有人穿錯衣服來。孝淵先是提到自己在15周年新聞發布會時，因為背景板是亮粉色就以為主題是亮粉色，沒注意到其他成員有在群組裡討論說好要穿黑白色系來，搞得她一個人和背景融為一體，彷彿只有一顆腦袋瓜飄在空中！接著孝淵也說到那時候全員一起登上《驚人的星期六》時，明明說好是度假風，秀英卻獨自穿著黑色禮服還配亮橘色外套，秀英則解釋當時有和造型師傳達要準備度假風的服裝，但造型師只把重點放在了要「漂亮」，結果就是其他人像是要去夏威夷，而她的度假地點應該是拉斯維加斯。而這次17周年聚會，成員TIFFANY已經說了要走漂亮優雅的全白色系路線，甚至還傳了好萊塢明星的示意圖到少女時代的群組，然而到了現場又有人穿錯，俞利身穿休閒黑白風到場，還自顧自地對著自己的相機鏡頭說：「今天的主題是黑白！」超活在自己世界的模樣讓其他人傻眼。秀英無奈表示就連給了示意圖、千交代萬交代也依然會有人穿錯，實在是沒辦法，看著俞利擅自解讀成自己的意思，秀英直呼對她感到很神奇。孝淵笑說當時上傳照片後，甚至還有人以為俞利是被P圖上去的，可見俞利的穿著對比其他成員，真的是非常突兀啊！