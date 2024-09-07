錄影暴走畫面曝光！白冰冰突倒地不起　子弟兵竟虧：好像擱淺海獅

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▲白冰冰浮誇倒地，下秒竟然醒不來。（圖／民視提供）

▲陽帆（左）與蔡亞露（右）跳了一段現代舞，沒想到跳一跳竟然自己離場。（圖／民視提供）

節目《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆以及台一線主持。主持人白冰冰突然被全場來賓起鬨表演現代舞，她現場轉圈來一段，還不計形象躺在地板上大秀舞姿，由於久未跳舞，白冰冰突然「卡住」爬不起來，子弟兵主持人阿玟居然抖膽形容：「好像擱淺的海獅。」讓白冰冰哭笑不得氣得追打阿玟，但想到做節目就是要大家覺得好笑，也表示能逗大家開心是她的福報。本周大牌秀邀請原民天籟「北原山貓」來到節目中，兩人還帶著亦帆以及亦偉來到節目中。實力派歌手郭忠祐、吳俊宏、林琇琪、曾治豪、楊哲、戴梅君、蔡亞露還有青春無敵的「Give me five」來到節目中PK對抗，讓大家聽好歌聽得過癮。其中在林琇琪演唱演歌《愛我你甘敢》時，蔡亞露、曹晶晶以及張家瑜用現代舞伴舞，讓白冰冰大讚，她們只有短短的排舞時間而已，居然可以跳得這麼好。提到現代舞，白冰冰更是加碼cue偶像始祖陽帆出來示範，沒想到幾個八拍，陽帆就與蔡亞露跳了一段，脫離不了搞笑的陽帆，把女生轉圈後居然自己走出場外離開現場，超無厘頭搞笑，讓全場笑翻。