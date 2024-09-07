橄欖球／台北元坤拚三連霸！老闆大方訂高額獎金還首創納入微積分

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▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤宣布，每場勝場獎金至少一萬元。（圖／元坤橄欖球俱樂部提供）

▲台北元坤橄欖球俱樂部今年要拚三連霸。（圖／元坤橄欖球俱樂部提供）

第三屆企業橄欖球聯賽即將在下周六(14)日正式點燃戰火，至今只嘗到1敗的台北元坤隊，今年不但推出新隊徽，也創建了新品牌，更，義大醫院院長、台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤在今日的球隊誓師大會上豪氣干雲表示，「雖然本季多了兩支實力強勁的新球隊，但我依舊相信台北元坤有絕對能力完成三連霸。」今年企業聯賽隊伍陣容異常精彩杜元坤將隊旗交給雨谷陸椰，雨谷陸椰在全隊面前揮舞著隊旗，展現出球隊對於接下來聯賽的決心和企圖心，這支奮鬥不懈的隊伍將再次挑戰榮耀，力爭三連冠。杜元坤霸氣表示，「我已經準備好每場比賽勝利獎金，只要你們能贏，獎金就永遠不會少！」至於勝場獎金為何？杜元坤說，此外，杜元坤也透露，杜元坤在誓師大會時宣布元坤運動公司兩大革新和兩大突破：首先推出新隊徽《元坤雄鷹》，象徵球隊的豪氣與勝利；其次創建新品牌《YK Sports》。第一突破：網羅國內優秀橄欖球新秀，分別有台一中胡宇昇、八斗高中高正釗、北市大方琮瑜和黃政皓、雷訊暴龍簡子凡和曾鈺銘等人；第二突破：成功引進外援，來自日本關西大學橄欖球名校選手雨谷陸椰，為球隊注入新活力；還有就是混血好手王長恩。雨谷陸椰，身高180公分、體重95公斤，擁有卓越的前鋒技能和攻擊策略。他來自一個橄欖球世家，從小耳濡目染，六歲便開始接觸橄欖球運動，並在日本國內賽事中屢創佳績。身高190公分、體重95公斤的王長恩，以速度與力量見長，台北元坤總教練洪吉祥稱讚王長恩是強力型的前鋒球員。杜元坤表示，台北元坤隊是台灣企業聯賽中首支聘請外國選手的隊伍，這一舉措彰顯了球隊邁向國際化、鞏固實力的決心。帥氣十足的雨谷陸椰說，「我原本打算退役了，感謝杜院長和洪教練的邀請，讓我有機會來到台灣效力於台北元坤隊，給了我運動生涯第二春，期待我的到來能提升球隊實力，尤其是從日本學習到的系統防守觀念傳授給隊友們，打造出一個兼具攻擊與防守的強隊，並且幫助球隊實現三連霸目標。」