夏天終於要結束了！7-11霜淇淋「隱藏吃法」爆紅：72元吃飽又消暑

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▲網友分享菠蘿麵包加上超商霜淇淋的吃法，引起廣大討論，被稱為是史上「最罪惡的吃法」，擄獲許多甜點控的心。（圖/Dcard）

▲10月1日以前，7-11每個週末霜淇淋都有第二支半價的優惠！（圖/7-11提供）

▲透過7-11電子地圖的功能，就可以輕鬆找到自己住家附近的7-11門市「哪間有在賣霜淇淋」。（圖/7-11電子地圖官網）

終於進入9月季節，接下來炎熱的高溫也將逐漸趨緩，超商也抓緊高溫酷暑尾聲，推出許多消暑冰品優惠，愛吃冰的民眾也不要錯過！近日就有網友分享「7-11霜淇淋的隱藏吃法」，雖然非常罪惡，但在最後夏季期間，不少人都躍躍欲試想要嚐鮮，引起討論。除此之外，《NOWnews》也特別整理7-11霜淇淋攻略，抓緊夏天尾聲趕緊吃一波！一名網友在「Dcard」貼文指出「最近被朋友推坑一個吃法，，木瓜牛奶的只要10月1日而已，應該是期間限定吃法啦，只是這口味搭配菠蘿麵包實在太合！推薦給大家。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「菠蘿麵包進烤箱烤一下再夾霜淇淋更好吃喔！已經嗑掉一組又飽又消暑。」根據網友的吃法，其實還有方法可以讓它更便宜，以木瓜牛奶霜淇淋原價49元來看，然而7-11是從去年開始正式回歸霜淇淋販售的行列，回顧過去這一年多以來，7-11的霜淇淋推出的口味每每都讓不少人感到驚喜，只不過7-11販售霜淇淋的門市目前還沒有那麼多，如果想要吃7-11霜淇淋的民眾，