夏天終於要結束了！7-11霜淇淋「隱藏吃法」爆紅：72元吃飽又消暑

終於進入9月季節，接下來炎熱的高溫也將逐漸趨緩，超商也抓緊高溫酷暑尾聲，推出許多消暑冰品優惠，愛吃冰的民眾也不要錯過！近日就有網友分享「7-11霜淇淋的隱藏吃法」，雖然非常罪惡，但在最後夏季期間，不少人都躍躍欲試想要嚐鮮，引起討論。除此之外，《NOWnews》也特別整理7-11霜淇淋攻略，抓緊夏天尾聲趕緊吃一波！
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近被朋友推坑一個吃法，雖然是此生最罪惡的吃法，但真的好幸福又好好吃.....這次嚐鮮的是7-11的木瓜牛奶口味霜淇淋搭配菠蘿麵包，兩個加起來價格84元，只要把菠蘿麵包切開把霜淇淋加進去，吃下去真的滿足又開心，木瓜牛奶的只要10月1日而已，應該是期間限定吃法啦，只是這口味搭配菠蘿麵包實在太合！推薦給大家。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！這真的是超級罪惡的吃法，但看起來也太好吃」、「這太魔鬼了，一天應該只能吃這個東西哈哈哈」、「對於超愛菠蘿油的人來說，這個吃法不吃對不起自己」、「應該就是超巨大菠蘿油的概念！看起來超級好吃」、「菠蘿麵包進烤箱烤一下再夾霜淇淋更好吃喔！已經嗑掉一組又飽又消暑。」
7-11霜淇淋夏季尾聲優惠！週末快吃第二支5折
根據網友的吃法，其實還有方法可以讓它更便宜，以木瓜牛奶霜淇淋原價49元來看，即日起至10月1日每週五、六、日，憑藉icash2.0、icash Pay支付的話，第二支會有半價優惠，等於兩支霜淇淋只要73元，平均一支37元左右，搭配35元的菠蘿麵包，組合只要72元唷！
7-11霜淇淋口味多變拼全家！門市查詢一鍵完成
然而7-11是從去年開始正式回歸霜淇淋販售的行列，回顧過去這一年多以來，7-11的霜淇淋推出的口味每每都讓不少人感到驚喜，從一開始的泰式奶茶風味，到可爾必思牛奶、海鹽蜂蜜牛奶、不知火橘、芋香牛奶等，都讓人眼睛為之一亮，且評價也相當不錯，讓全家霜淇淋不再獨霸超商冰品的頭銜。
只不過7-11販售霜淇淋的門市目前還沒有那麼多，如果想要吃7-11霜淇淋的民眾，可以妥善運用官網「電子地圖網站」的功能，只要一鍵點選霜淇淋的選項，並且選擇所在縣市就可以馬上看到住家附近有哪些門市有販售霜淇淋，相當的方便哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！這真的是超級罪惡的吃法，但看起來也太好吃」、「這太魔鬼了，一天應該只能吃這個東西哈哈哈」、「對於超愛菠蘿油的人來說，這個吃法不吃對不起自己」、「應該就是超巨大菠蘿油的概念！看起來超級好吃」、「菠蘿麵包進烤箱烤一下再夾霜淇淋更好吃喔！已經嗑掉一組又飽又消暑。」
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根據網友的吃法，其實還有方法可以讓它更便宜，以木瓜牛奶霜淇淋原價49元來看，即日起至10月1日每週五、六、日，憑藉icash2.0、icash Pay支付的話，第二支會有半價優惠，等於兩支霜淇淋只要73元，平均一支37元左右，搭配35元的菠蘿麵包，組合只要72元唷！
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然而7-11是從去年開始正式回歸霜淇淋販售的行列，回顧過去這一年多以來，7-11的霜淇淋推出的口味每每都讓不少人感到驚喜，從一開始的泰式奶茶風味，到可爾必思牛奶、海鹽蜂蜜牛奶、不知火橘、芋香牛奶等，都讓人眼睛為之一亮，且評價也相當不錯，讓全家霜淇淋不再獨霸超商冰品的頭銜。
只不過7-11販售霜淇淋的門市目前還沒有那麼多，如果想要吃7-11霜淇淋的民眾，可以妥善運用官網「電子地圖網站」的功能，只要一鍵點選霜淇淋的選項，並且選擇所在縣市就可以馬上看到住家附近有哪些門市有販售霜淇淋，相當的方便哦！