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韓國男高空亂開韓亞航班艙門！嚇哭機上乘客　法院判他賠償1700萬

記者倪浩軒/綜合報導

▲韓亞航空（Asiana Airlines）一架國內線班機，去年5月26日上演空中驚魂，一位30多歲的A男在高空中突然打開逃生艙門，導致多位乘客受到驚嚇、呼吸困難，還有人當場嚇哭。雖然意外最終並未造成傷亡，但韓國地方法院日前判處A男需賠償韓亞航空7.27億韓元，約新台幣1700萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓亞航空（Asiana Airlines）一架國內線班機，去年5月26日上演空中驚魂，一位30多歲的A男在高空中突然打開逃生艙門，導致多位乘客受到驚嚇、呼吸困難，還有人當場嚇哭。雖然意外最終並未造成傷亡，但韓國地方法院日前判處A男需賠償韓亞航空7.27億韓元，約新台幣1700萬元。（圖／美聯社／達志影像）
韓亞航空（Asiana Airlines）一架國內線班機，去年5月26日上演空中驚魂，一位30多歲的A男在高空中突然打開逃生艙門，導致多位乘客受到驚嚇、呼吸困難，還有人當場嚇哭。雖然意外最終並未造成傷亡，但韓國地方法院日前判處A男需賠償韓亞航空7.27億韓元，約新台幣1700萬元，男子為自己的一時衝動付出慘痛代價。

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根據《韓聯社》報導，該航班當日從濟州機場飛往大邱，在班機離地面仍有213公尺、相當於71層樓高時，A男突然打開逃生艙門，引發機上其他乘客恐慌，12名受到驚嚇的乘客出現呼吸困難症狀，其中9人被送往醫院治療，幸好最後皆無大礙。A男事後解釋，自己當時擔心飛機會爆炸，處於異常焦慮、緊張的狀態，因此才一時衝動打開逃生艙門。

A男不僅遭到檢方起訴，依違反《航空保安法》求處他6年有期徒刑，韓亞航空也對其提起民事求償。大邱地方法院5日判決，A男必須賠償韓亞航空7.27億韓元，因為A男擅自在高中打開逃生艙門的行為，造成班機的艙門、逃生滑梯與緊急出口等處嚴重受損。

而在刑事訴訟方面，A男去年一審被判處有期徒刑3年、緩刑5年，且必須接受精神治療。不過檢方已經提起上訴，A男後續還有可能面臨加重處分。

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