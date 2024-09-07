周杰倫大巨蛋演唱會開賣？網路驚見黃牛斂財　粉絲傻：票在西元前

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▲周杰倫近日宣布12月上旬要唱進大巨蛋，讓網路上開始出現不肖份子，祭出黃牛票斂財。（圖／周杰倫 臉書）

▲黃牛在網路上販售周杰倫演唱會門票，慘被其他粉絲炎上，紛紛留言嗆聲。（圖／IG jaychou）

周杰倫（周董）昨（6）日晚間祭出重磅喜訊，宣布12月上旬將攻佔台北大巨蛋，成為史上首位在大巨蛋辦演唱會的藝人，讓歌迷嗨翻，對此遠雄集團和杰威爾音樂也出面證實此事，讓不少粉絲瘋狂敲碗搶票時間，畢竟是時隔7年回歸台北舞台，讓民眾都相當期待，不過現在在社群上，卻莫名爆出許多「釋出門票」的貼文，疑似就是黃牛，讓歌迷傻眼，怒喊：「周杰倫告白氣球完就來告你」、「票在西元前？」、「是黑倫演唱會吧？」周杰倫昨天晚上在IG上發布消息，貼出形象照問網友：「大巨蛋聽說了嗎？」讓網友超級興奮，紛紛嗨喊：「終於等到了」、「我們泰國歌迷也會去找哥」、「哥要做就做第一啊」、「我準備好了！」同時也有不少網友跪求周董，表示千萬不要讓黃牛有錢可賺：「拜託開實名制」、「拜託跟華仔一樣實名制開10場！」不過售票資訊與演唱會日期都還沒出爐，網路上就出現了販售演唱會門票的貼文，一名網友在Threads上表示：「周杰倫12月台北大巨蛋演唱會，還有2張票，有人需要嗎？」讓不少歌迷傻眼，在底下留言詢問：「為什麼這麼快就有票了」、「你在夢裡搶的嗎」、「什麼枕頭可以做這種夢，推薦給我」、「這個人的時間過得比較快」、「還沒開賣不是嗎」、「票根本還沒印！」更有其他人指出該名網友就是在販售黃牛票，怒喊要抵制。另外也有不少粉絲看出該名網友在反串，湧入留言區拿周杰倫的經典歌曲開玩笑：「周杰倫告白氣球完就來告你」、「票在西元前」、「反方向的票」、「已退後，孩子已擱淺」、「給我一首歌的時間考慮。」甚至還冒出不少網友談起先前掀起「周杰倫宇宙」的大陸網紅黑倫和粥餅倫，詢問：「你是買到粥餅倫的嗎」、「是黑倫演唱會吧」、「兩張粥餅倫的餅，謝謝。」讓其他粉絲笑翻。事實上，周杰倫在昨天晚間放出要在大巨蛋開唱的消息後，就沒有任何動作，杰威爾音樂也僅透露演唱會將在12月上旬舉行，對於任何售票資訊、確切開唱日期，都尚未給出回應，可見活動仍在籌備階段。