強颱摩羯超恐怖！9層電梯「被風撕裂」剩空殼　吹翻18噸重聯結車

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▲摩羯颱風6日約16時20分登陸海南文昌沿海，當地一處社區大樓外牆加裝的9層樓電梯，竟被狂風吹到只剩「空殼」。（圖／翻攝自微博）

▲廣東一輛自重8噸的連結車，上頭裝有10噸貨物，總共18噸的重量，竟還被狂風掀翻，可見摩羯颱風破壞力驚人。（圖／翻攝自微博）

▲摩羯颱風7日晚間將三次登陸，對廣西北海有劇烈影響，接下來將穿越北部灣，強大風雨將重創廣東、海南、廣西、雲南等地。（圖／中央氣象署）

今年最強颱風「摩羯」，於6日16時20分、22時20分先後登陸中國海南文昌市、廣東徐聞縣，造成當地嚴重災情，根據《央視新聞》指出，截至7日12時，海南、廣東、廣西3省區已有122.7萬人不同程度受災，更釀3人死亡、95人受傷。摩羯颱風破壞力驚人，不僅廣東有18噸重連結車被掀翻，海南更有社區大樓9層加裝電梯被吹到只剩「空殼」，驚悚畫面引起熱議。摩羯颱風6日約16時20分登陸海南文昌沿海，部分地區最大風力達14至16級，不僅造成路邊行道樹整排全倒，交通基礎設施嚴重損毀，還出現市區大面積停電、訊號中斷等情形。據《映像網》報導，該社區的住戶心有餘悸地表示，而摩羯颱風6日約22時20分，仍以超強颱風級二次登陸廣東徐聞縣角尾鄉沿海，中心附近風速甚至達58公尺/秒，也就是最大風力達17級。，司機無奈透露，他原先是從廣東過海到對岸海南的車輛，當時車子停在路邊，搖擺十幾下後被掀翻在地，所幸司機並沒有受傷。根據中央氣象署訊息，7日14時摩羯颱風以每小時14公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺。，路徑對「中國海南島、廣東西部沿岸、廣西沿海、越南北部」帶來劇烈影響，鄰近的香港、澳門也將有明顯風雨。中國氣象台預估，，接下來將穿越北部灣，強大風雨將重創廣東、海南、廣西、雲南等地。氣象署預報員趙竑指出，摩羯颱風結構扎實，在不斷往西移動的過程中，颱風外圍環流其實也一直影響台灣，導致近幾天水氣偏多，南台灣有斷斷續續降雨，西半部午後雷陣雨也較明顯。週末開始，台灣又位大低壓帶內，天氣仍然不穩定。