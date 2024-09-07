橄欖球／元坤隊長姚致堯領軍拚三連霸　盼台灣實力能追上中日韓

台北元坤備戰第三屆企業橄欖球聯賽，今(7)日舉行誓師大會，並展現拚三連霸的決心，領隊杜元坤也鼓勵球員努力拚戰，宣布每場都會有勝場獎金外，也會有日本球探來談觀看，表現出色將有會旅日發展。而元坤隊長由22歲的姚致堯連任，他也強調會以身作則，用嚴謹的態度面對每一次訓練，並在正式比賽中發揮實力。
至今只嘗到1敗的台北元坤，已成為企業橄欖球聯賽的「大魔王」，不過球隊仍持續補強，本屆一口氣補進9人，包括網羅來自日本關西大學橄欖球名校選手雨谷陸椰，還有混血好手王長恩。實力再度提升。姚致堯說，「除了及戰力外，今年也補進很多新人，希望他們能利用第一輪的賽事，適應社會組的強度，透過比賽磨練，快速成長。」
亞運國手姚致堯成球隊靈魂
姚致堯目前就讀於台北市立大學橄欖球隊，去年入選杭州亞運七人制橄欖球國手，是球隊倚重的靈魂人物。其實姚致堯國中原本是籃球選手，之後被橄欖球教練挖掘，才轉換跑道，並成為國內的頂尖球員之一。
談到未來目標，姚致堯除了繼續幫元坤在企業橄欖球聯賽連霸外，也希望自己可以延長選手生涯，持續提升自己的能力並幫助身邊的學弟成長，有機會也不排除旅外發展。
目前亞洲橄欖球列強包括日本、中國、南韓和香港等國。姚致堯坦言，台灣仍與強權有不小的差距。不過若企業聯賽能穩定發展，年輕球員更加成長，未來台灣的實力定會再提升。今年企業聯賽隊伍增為五隊，除了台北元坤、台南凱爾、長大海洋飼料三支原有球隊外，新增了兩支勁旅，分別是台北猴王隊(Taipei Babooms)和新北興格隊。
姚致堯特別感謝領隊同時也是義大醫院院長杜元坤，「院長很照顧球員的健康，也都會慰問我們的辛勞，加上也給予很好的福利和照顧，能在元坤打球很幸福。」
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亞運國手姚致堯成球隊靈魂
姚致堯目前就讀於台北市立大學橄欖球隊，去年入選杭州亞運七人制橄欖球國手，是球隊倚重的靈魂人物。其實姚致堯國中原本是籃球選手，之後被橄欖球教練挖掘，才轉換跑道，並成為國內的頂尖球員之一。
談到未來目標，姚致堯除了繼續幫元坤在企業橄欖球聯賽連霸外，也希望自己可以延長選手生涯，持續提升自己的能力並幫助身邊的學弟成長，有機會也不排除旅外發展。
目前亞洲橄欖球列強包括日本、中國、南韓和香港等國。姚致堯坦言，台灣仍與強權有不小的差距。不過若企業聯賽能穩定發展，年輕球員更加成長，未來台灣的實力定會再提升。今年企業聯賽隊伍增為五隊，除了台北元坤、台南凱爾、長大海洋飼料三支原有球隊外，新增了兩支勁旅，分別是台北猴王隊(Taipei Babooms)和新北興格隊。
姚致堯特別感謝領隊同時也是義大醫院院長杜元坤，「院長很照顧球員的健康，也都會慰問我們的辛勞，加上也給予很好的福利和照顧，能在元坤打球很幸福。」