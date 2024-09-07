橄欖球／元坤隊長姚致堯領軍拚三連霸　盼台灣實力能追上中日韓

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▲姚致堯元坤隊長由22歲的姚致堯連任，他也強調會以身作則，用嚴謹的態度面對每一次訓練。（圖／記者廖聿偉攝）

▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤在今日的球隊誓師大會上豪氣干雲表示，要完成三連霸。（圖／元坤橄欖球俱樂部提供）

台北元坤備戰第三屆企業橄欖球聯賽，今(7)日舉行誓師大會，並展現拚三連霸的決心，至今只嘗到1敗的台北元坤，已成為企業橄欖球聯賽的「大魔王」，不過球隊仍持續補強，本屆一口氣補進9人，包括網羅來自日本關西大學橄欖球名校選手雨谷陸椰，還有混血好手王長恩。實力再度提升。姚致堯說，「除了及戰力外，今年也補進很多新人，希望他們能利用第一輪的賽事，適應社會組的強度，透過比賽磨練，快速成長。」姚致堯目前就讀於台北市立大學橄欖球隊，去年入選杭州亞運七人制橄欖球國手，是球隊倚重的靈魂人物。其實姚致堯國中原本是籃球選手，之後被橄欖球教練挖掘，才轉換跑道，並成為國內的頂尖球員之一。談到未來目標，目前亞洲橄欖球列強包括日本、中國、南韓和香港等國。姚致堯坦言，台灣仍與強權有不小的差距。不過若企業聯賽能穩定發展，年輕球員更加成長，未來台灣的實力定會再提升。今年企業聯賽隊伍增為五隊，除了台北元坤、台南凱爾、長大海洋飼料三支原有球隊外，新增了兩支勁旅，分別是台北猴王隊(Taipei Babooms)和新北興格隊。