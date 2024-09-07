粉絲錯過女神表演難過淚崩！Yuri私下暖舉曝光：希望她別傷心

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▲「樂天女孩」Yuri（右）和孟潔（左）今日出席一日店長見面會活動。（圖／樂天提供）

▲孟潔聊起難忘的應援經驗。（圖／樂天提供）

「樂天女孩」Yuri和孟潔今（7）日出席一日店長見面會活動，由應援團長Aby帶隊，吸引許多粉絲到場圍觀。Yuri分享過去難忘的粉絲應援經驗，透露有位女粉絲因為錯過她的表演，忍不住當場大哭，她得知消息後，立刻上前安慰對方，「希望她不要傷心。」天氣炎熱，但粉絲熱情不減，Yuri開心直呼：「每次一日店長的活動都能夠看到熱情的大家，粉絲帶上應援巾或應援T恤來參加，覺得很感謝！」提到喜歡吃的食物，Yuri透露，平常非常愛吃麻辣火鍋，孟潔則笑說喜歡吃的東西太多，但最近迷上酸菜魚，酸酸辣辣很開胃。應援團長Aby最愛台式熱炒，喜歡重口味，也期待夏天的愛文芒果，很清涼消暑。聊起難忘的粉絲應援經驗，Yuri回憶，過去在球場上曾遇過女粉絲去上廁所，錯過了她的個人秀表演，結果心情非常難過而大哭，「我知道以後，賽後去找她，安慰她，希望她不要傷心。」孟潔則說，球場上很多幫「樂天女孩」應援加油的球迷朋友，不一定是樂天球迷，但很支持樂天女孩，有次還遇到穿著其他隊球衣的球迷，竟然底下跳她們的應援舞，「結果樂天球員得分的當下，那位球迷很苦惱的表情，讓我印象非常深刻。」中秋節即將到來，Yuri坦言自己很愛吃柚子、月餅以及烤肉，「最近已經吃到了好多各式各樣的月餅禮盒，胖了幾公斤，已經決定中秋節連假三五好友約在營地烤肉，好好享受今年的中秋節。」孟潔也會跟朋友一起過，雖然不太喜歡吃柚子或月餅，但喜歡過節的氣氛，也很喜歡烤肉。應援團長Aby也表示，中秋節應該是會在球場度過，「今年的中秋節剛好是我生日當天，還遇到今年唯一一場當日來回台南的比賽，希望可以把生日的好運帶給球隊，樂天當天贏球！」