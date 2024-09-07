歌王方大同遭傳「變成農夫」！他削瘦露面曝近況　親揭真實內幕

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▲方大同指出自己確實因為身體因素，正在休養中，不過也因此萌生許多靈感，最後寫出這張〈夢想家〉專輯。（圖／IG soulboykhalilfong）

▲方大同在影片結尾特地澄清謠言，指出自己沒有跑去當農夫。（圖／IG soulboykhalilfong）

金曲歌王方大同，過去有不少膾炙人口的經典作品，像是〈愛愛愛〉、〈特別的人〉、〈Love Song〉等歌曲，都在各個串流平台上創下極高播放量，不過方大同在2年前就神隱樂壇，外界甚至還傳出他跑到雲南開農場，成為農夫的傳言，還有流言指出他因病休養中，對此方大同近日終於親自出面回應此事，不僅對當農夫一事闢謠，更開心宣布要發表新專輯，不過粉絲發現他的身形變瘦不少，就連臉都削瘦許多。方大同近日在IG上拍攝影片，表示：「最近有件事要澄清...。」並和粉絲說明前幾年離開歌壇的原因：「我好一陣子呢，因為生病，所以處在一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。」不過他也表示自己正在康復的路上，並表示在這段期間當中腦海裡出現不少靈感，也讓他完成了新專輯〈夢想家〉，並坦言接下來一年會先透過作品和粉絲見面。最後方大同也在影片結尾，表示有事要和粉絲澄清：「這件事是這樣的，我不是農人，我還是歌手。」並在貼文中以標籤註明：「我不是農人。」讓網友笑翻，在底下留言喊：「哥你還知道農（濃）人啊，那你是淡人嗎」、「好久沒看大同講冷笑話了」、「下一首新歌，我不是農人，是嗎」、「哈哈哈還是一如既往的爱演」、「期待老農歌手的專輯！」沒想到方大同事後還真的表示自己要發布新歌〈我不是農人〉，還祭出Demo，讓粉絲搶先聽，更曝光上線日期就定在9月11日，希望粉絲多加支持。事實上，方大同過去在歌壇上有不少亮眼表現，除了唱過多首經典歌曲外，在創作方面也表現不俗，曾入圍金曲獎華語歌王獎高達6次，最後在2017年才終於憑藉專輯《JWT 西遊記》成功躋身歌王，不只如此，方大同更是一名唱片監製，2021年時還以〈麵麵〉一曲成為金曲獎最佳製作人。