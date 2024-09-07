格鬥／超甜正妹SuperBaby首度踏上鐵籠搏擊　僅練1年多就狂掃3勝

第12屆WOTD-ETD 系列賽本周日於台北體育館舉辦格鬥大賽，本屆依舊有MMA綜合格鬥、鐵籠搏擊的38場熱戰，其中美麗與實力兼俱的「SuperBaby」施品萱，以及曾在香港IPCC擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶的「蜜獾」李俊琳等戰將都將登場。
女子組賽事中最引人注目的，則是來自 Let's Box 初出茅廬的「SuperBaby」施品萱，面對代表 Falcon Muay Thai 隼泰拳 再次踏入鐵籠的「Kaia」吳悠綺。
「Kaia」吳悠綺此番是第二次踏入WOTD-ETD 的八角鐵籠，修習了4年泰拳的她，在第10屆的賽事上展現了她驚人的速度以及靈活的腳步，她總能從遠距離瞬間發起突擊，然後在對手還來不及反應時撤離對手的射程範圍，並且在接連執行三回合大幅進出的戰術後完全不會露出一絲疲態，身體素質十分強悍。
相貌姣好的「SuperBaby」施品萱，雖然僅有一年半的泰拳拳齡，但天賦異稟的她卻練就了極為凌厲的泰式踢技，再加上威力強大的直拳組合，讓她在短時間內便接連拿下泰威及立青泰拳賽等三場勝利，帶著超乎常人的天賦以及顏值，這次她將要挑戰從未接觸過的鐵籠搏擊規則。
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「Kaia」吳悠綺此番是第二次踏入WOTD-ETD 的八角鐵籠，修習了4年泰拳的她，在第10屆的賽事上展現了她驚人的速度以及靈活的腳步，她總能從遠距離瞬間發起突擊，然後在對手還來不及反應時撤離對手的射程範圍，並且在接連執行三回合大幅進出的戰術後完全不會露出一絲疲態，身體素質十分強悍。
相貌姣好的「SuperBaby」施品萱，雖然僅有一年半的泰拳拳齡，但天賦異稟的她卻練就了極為凌厲的泰式踢技，再加上威力強大的直拳組合，讓她在短時間內便接連拿下泰威及立青泰拳賽等三場勝利，帶著超乎常人的天賦以及顏值，這次她將要挑戰從未接觸過的鐵籠搏擊規則。