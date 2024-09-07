雷／《原子少年2》合作導師！小行星暫居第一　學姊心動姨母笑

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▲王ADEN作為流星導師和小行星合作，這次改編熱門金曲〈想了你6次〉-原子REMIX版。（圖／翻攝LINE TV）

▲小煜、敖犬立刻大跳「不好意思版本」的〈電司〉，小煜卻當場把衣服掀起來露出胸肌。（圖／翻攝LINE TV）

實境選秀節目《原子少年2》今日（9月7日）播出第3集，54位小鮮肉分為6大星球，小行星、克卜勒、鑽石星球、風行者、天狼星、晨之星，進行「導師合作賽」，不僅如此，《DD52》、《未來少女》出身的女團學姊們也一起回娘家擔任評審，本集只播出小行星、克卜勒、鑽石星球的部分，風行者、天狼星、晨之星則待下集見分曉。小行星來勢洶洶，和王ADEN表演〈想了你6次〉激發少女心，讓學姊心動直呼：「會姨母笑！」王ADEN作為流星導師和小行星合作，這次改編熱門金曲〈想了你6次〉-原子REMIX版，充滿粉紅泡泡的表演，也讓學姊們心動不已直呼：「我已經到會姨母笑的年紀了嗎？」儘管沒有被選上表演的少年忍不住落淚，但王ADEN活潑的個性還是舒緩了少年們的壓力。而歐弟優先選擇合作鑽石星球，認真的態度感染了所有人，表演一結束，導師都站起來向他致敬，坤達更忍不住直呼：「第一次看到導師比選手還緊張。」同樣作為流星導師的敖犬和小煜，以經典歌曲〈電司〉合作克卜勒，炸翻全場，表演引來全場叫好，歐弟PICK詹皓然，直呼他擁有高顏值，羞澀地做出「愛愛舞」動作超反差，小煜、敖犬聞言不甘示弱，立刻也來跳「不好意思版本」，小煜卻當場把衣服掀起來露出胸肌，被歐弟吐槽：「你是很好意思好不好！」而主持人木木更是不小心將選手名字叫錯，當場在台上崩潰，被cue表演豬哥亮來謝罪。不僅如此，少年們還加碼表演學姊們PINKFUN、幽靈水晶、babyMINT、HUR+、黑曜精靈、紫月光的歌曲。其中鑽石星球表演黑曜精靈的〈copy paste〉，騷氣十足的肢體動作讓學姊明慧忍不住直呼：「還想再看3次！」本次上半場積分排名為小行星76分、克卜勒71分、鑽石星球65分，下集將會是Energy的坤達、牛奶以及玖壹壹（廖建至）等導師帶領少年們上場表演，正式一較高下。8/24起 每週六晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點｜中視播出8/31起 每週六晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架