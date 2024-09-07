中職／先發投手上演「騎士」對決！許基宏猛打賞開轟率兄弟獨走

中華職棒中信兄弟今(7)日在第8局發動猛攻，單局拿下4分，一舉打垮對手。終場兄弟7：2擊敗統一，鞏固下半季龍頭寶座。而先發投手象騎士也拿下中職首勝。
象騎士初登板碰上富邦悍將只投5局就失5分；本場比賽則展現壓制力，先發主投7局，僅失掉2分，只有1分自責分，拿下生涯首勝。
本場比賽兄弟許基宏單場3打數3安打，包括一發全壘打，還有8局下的關鍵的二壘安打，單場3分打點，也拿下本季第6次的單場MVP。
中信兄弟下半季戰績獨走
統一獅勝騎士先發7局失掉3分，繳出優質先發，無奈中繼投手陳韻文上場面對4個打者，被敲出3支安打、1次保送，沒有製造任何出局數就被打退場，共計失掉4分自責分。
中信兄弟拿下近10場比賽的第8勝，戰績26勝14敗，暫居下半季第一，領先味全龍達到4場勝差。
至於富邦悍將仍陷入低潮，今0：5不敵台鋼雄鷹，戰績14勝26敗，距離中信兄弟多達12場勝差。
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本場比賽兄弟許基宏單場3打數3安打，包括一發全壘打，還有8局下的關鍵的二壘安打，單場3分打點，也拿下本季第6次的單場MVP。
中信兄弟下半季戰績獨走
統一獅勝騎士先發7局失掉3分，繳出優質先發，無奈中繼投手陳韻文上場面對4個打者，被敲出3支安打、1次保送，沒有製造任何出局數就被打退場，共計失掉4分自責分。
中信兄弟拿下近10場比賽的第8勝，戰績26勝14敗，暫居下半季第一，領先味全龍達到4場勝差。
至於富邦悍將仍陷入低潮，今0：5不敵台鋼雄鷹，戰績14勝26敗，距離中信兄弟多達12場勝差。