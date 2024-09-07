勵志！去年慘遭鯊魚咬斷腿　她克服恐水症於帕運游泳勇奪銀牌

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▲遭遇鯊魚襲擊後身受重傷，動了3場手術，楚維特才從鬼門關被救回，但左小腿仍不幸遭到截肢。（圖／美聯社／達志影像）

美國女子游泳選手楚維特（Ali Truwit），於2023年5月在海邊浮潛時遭遇鯊魚攻擊，醫師進行了3場手術，才將楚維特從鬼門關救回，但左小腿仍不幸遭到截肢。然而，楚維特沒有被這場意外打倒，本來就是游泳好手的她，受傷後也沒有放棄游泳，成功克服經歷鯊魚襲擊後的恐水症，在2024年巴黎帕運奪下女子400公尺自由式S10級以及女子100公尺仰式S10級兩面銀牌。根據《CNN》報導，楚維特在女子400公尺自由式S10級不僅勇奪銀牌，還創下新的美國殘疾選手紀錄。楚維特賽後表示，「只有在從與死亡一步之遙的地方回來，才會真正了解擁有第二次人生的意義，你會想要把握活著的每一分每一秒」。楚維特曾經是耶魯大學的游泳運動員，但她去年在土克斯及凱科斯群島（Turks and Caicos）度假時，在海邊浮潛遭遇鯊魚襲擊。遇襲當下，楚維特就展現出異於常人的頑強鬥志，在身負重傷的情況下，仍奮力游了70公尺逃離鯊魚求生。回憶那場恐怖意外，楚維特表示可能就是生存本能驅使，遭到鯊魚攻擊時十分震驚，但你還是想要活下去。最終楚維特左腿膝蓋以下必須截肢，但她沒有就此放棄，5月發生意外，9月楚維特就重新聯繫自己以前的游泳教練，表示她要以殘疾運動員的身份繼續奮戰。經歷鯊魚攻擊後，楚維特一度患上恐水症，但她成功克服一切困難。楚維特直言，與其說克服恐怖，不如說是學會忍受恐懼，與恐懼共存。每次游泳時，還是會喚起遭到鯊魚攻擊的記憶，不過也就僅此而已，「你意識到你回想起過去，但說實話，你還是必須繼續前進」。楚維特也將功勞歸給自己身邊所有支持她的人，包括她的教練和家人，以及當時在海上第一時間替她止血，還有後來在醫院中救助她的醫護人員，楚維特說要是沒有這些人，自己就沒辦法幸運地重新回到最喜歡的游泳項目中。楚維特表示，父母從小就教育她適應環境，對所擁有的一切心存感激，並在生活中努力尋找積極因素。而在意外發生後，她依然沒有忘記父母的教誨，保持積極並心存感激。