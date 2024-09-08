出道50多年「一級演員」病逝享壽77歲！曾演出《烏龍院》訃聞曝光

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▲章曉申（左）是京劇界傳奇人物，對許多老一輩的觀眾來說都不陌生。（圖／上觀新聞）

▲章曉申（右）今年初才跟妻子吳海燕（左）一起同台表演。（圖／上觀新聞）

中國資深演員章曉申在8月31日病逝，享壽77歲，消息被上海京劇院證實，章曉申的告別式在9月6日舉行，不少京劇演員到場哀悼。據了解，章曉申不僅是出道超過50年的資深演員，還是被中國國家認證的「一級演員」，曾演出過《烏龍院》、《賀後罵殿》、《臥龍弔孝》等經典傳統劇，推出的影視作品讓不少影迷回味無窮。據中國《上觀新聞》報導，出道多年的章曉申，因病送醫搶救不治，在8月31日晚間7時20分病逝，享壽77歲。相關人士進一步曝光訃聞，章曉申告別式於上海殯儀館舉行，在家屬的陪伴下，他低調走完人生的最後一程。身為國家一級演員，章曉申1966年畢業於上海市戲曲學校，師從楊小佩、李君庭、李吉來、張明軒等名家，繼承京劇「文武老生」技藝，曾錄製唱段專輯，是京劇界的傳奇人物。1981年章曉申主演上海京劇院現代劇《刑場上的婚禮》大獲好評、1982年首屆上海戲劇節評獎揭曉，章曉申獲青年演員獎，在多部傳統戲劇中都有出色表現。而章曉申的妻子吳海燕其實也是京劇演員，因演出電影《海霞》、《等到滿山紅葉時》、《白蓮花》家喻戶曉，一度被封為「上影廠一枝花」，今年1月20日，中國中央電視台戲曲頻道《梨園闖關我掛帥》在上海靜安新業坊錄製春節節目，當時章曉申與吳海燕也一起登台演唱京劇《白毛女》中的《扎紅頭繩》，夫妻二人連袂演出的畫面，不少粉絲記憶猶新。