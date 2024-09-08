小泉進次郎挑戰自民黨總裁大位！遭嗆「智商低」　高EQ回覆網讚爆

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▲小泉進次郎在2019年時，以38歲之齡，被前首相安倍晉三政府延攬入閣，首度擔任閣員，被提拔為環境大臣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

日本前首相小泉純一郎次子、前環境大臣小泉進次郎於6日舉行記者會，宣布正式參選自民黨總裁（黨魁），這是他首度挑戰總裁之位，也是黨內第6個宣布參選的人。不過這場記者會上，有名記者砲火十足，稱小泉進次郎「知識水準太低會讓日本蒙羞」，不過小泉進次郎面對辛辣提問，坦言自己的不足，並表示自己會持續努力，高情商回覆讓其形象獲得大幅提升。綜合讀賣新聞、日本放送協會（NHK）等日媒報導，小泉進次郎6日上午在東京召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁選舉。他除了是黨內第6個宣布參選的人，也是自民黨從1972年總裁選舉開始採用「推薦人制度」以來，宣布參選總裁的人數創新高。小泉進次郎在記者會中表示，「自民黨若要真正改變，就必須選出一位能壓倒性地加速改革的領袖，而非僅口頭呼籲改革的領袖。」並稱若是他當選總裁、成為首相，會說明能在一年內實現的改革與中長期改革的方向，「我將盡快解散眾議院，並就中長期改革計畫尋求國民的信任。」小泉進次郎在2019年時，以38歲之齡，被前首相安倍晉三政府延攬入閣，首度擔任閣員，被提拔為環境大臣，並成為二次大戰後第3年輕入閣的政治人物。他推動了塑膠垃圾減量的政策，並在安倍之後執政的前首相菅義偉政府中留任。自民黨總裁選舉即將在9月12日公告、27日投開票，現任自民黨總裁、日本首相岸田文雄先前表明不尋求連任後，有意參選人數已逾10人。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。目前已宣布參選的人，除了小泉進次郎之外，還包含49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正，以及68歲自民黨幹事長茂木敏充。不過小泉進次郎宣布參選總裁選舉的記者會上，一名自由記者田中毫不留情向小泉進次郎提問，「小泉先生，如果您未來成為首相並出席G7（七大工業國組織），大家都擔心您可能會因智商過低而讓日本蒙羞，進而造成日本國力下降。儘管如此，您還是想成為首相嗎？」在記者提問的過程中，小泉進次郎點頭傾聽，但嘴角緊閉、面露苦笑，後續微笑的坦言，「我承認自己有很多不足之處，這是事實，我也不完美。」接著反駁道，「我會組建一個可以補足我不足之處的團隊，建立最強的隊伍。同時，我認為自己有能力與每個國家的領導人打交道，並做好應對各種挑戰的準備。」小泉進次郎進一步強調，「各國領導人各有特色，自民黨內也有各種不同的成員，而我在過去15年間積累了豐富的在野黨和執政黨的經驗。我會竭盡所能，將這些經驗在國際舞台上發揮出來，讓國民對我放心。」最後小泉進次郎詢問了該記者的名字。當記者自報姓名後，小泉回應道「我會銘記您這樣的指教，努力變得更好。」並回憶起自己剛就任環境大臣、開第一次記者會時，也曾有一位資深記者提過類似嚴厲的問題。小泉進次郎表示，在兩年後卸任之時，不僅與這位資深記者建立友好的關係，甚至收到對方贈送的花束（表示認可），並真誠地向田中表示，「如果今後我們能有這樣的關係，我會非常高興。」小泉進次郎剛柔並濟的回應吸引不少網友熱烈的支持，也有人認為，儘管記者提問辛辣，但也因此有機會看到小泉進次郎的應變能力，也在某種程度上展現了他的素質。日本資深媒體人矢板明夫表示，小泉進次郎巧妙應對，反而使形象獲得了大幅提升。「把批評化為助攻，小泉的回應，也讓我對他的高情商另眼相看。」矢板明夫提到，當年小泉進次郎的父親小泉純一郎首相在任時，其政治手法被媒體戲稱為「小泉劇場」。「進次郎還沒有當選，但新的『小泉劇場』，似乎已經開演了。」