影／周杰倫12月大巨蛋開唱！蔣萬安訪美邊點歌、邊考察花旗球場

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台北市長蔣萬安率團訪美，美東時間7日上午參訪紐約世貿中心轉運站，並考察皇后區的花旗球場（Citi Field）。針對巨星周杰倫宣布12月將在台北大巨蛋開唱，並在網路上開放歌迷點歌，蔣萬安則不假思索點了〈告白氣球〉，北市議長戴錫欽除了點歌〈夜曲〉之外，笑說「因為我們很忙」所以再加點〈牛仔很忙〉。蔣萬安訪團一行參訪紐約世界貿易中心轉運站，考察曼哈頓交通樞紐，這裡在2001年時因911事件遭破壞，後以孩童手中釋放鴿子為概念設計，於2016年重新開放、象徵著城市重生與韌性。轉運站連結11條地鐵線、PATH鐵路，除了歷史性，更是具有結合購物中心等複合式功能的的重要交通轉運站。蔣萬安下午抵達紐約花旗球場後，在大都會隊市場行銷主管的接待下考察球場動線與空間規劃，任職隊上的3名台籍員工也熱情歡迎市長一行。花旗球場是紐約大都會（New York Mets）主場，可容納約4萬2000名觀眾，光是8月就舉辦了三場演唱會。蔣萬安也邀請台籍員工提供台北大巨蛋優惠建議。針對台北大巨蛋首場專場演唱會，將由周杰倫12月舉行。蔣萬安則開心點歌〈告白氣球〉，期待盡快將美國考察經驗帶回台北。蔣萬安8日預計出席美東華人學術聯誼會，並搭乘巴士前往波士頓參加新英格蘭地區僑宴。