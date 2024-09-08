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突遭《木曜4超玩》退役？泱泱5天前「公告1消息」：想調養身體

記者藍詩孟／綜合報導

▲《木曜4超玩》傳出成員退役消息，泱泱（右1）未針對此事回應，但她的頻道5天前公告要放慢更新頻率，因為泱泱想調養身體。（圖／木曜4超玩臉書）
▲《木曜4超玩》傳出成員退役消息，泱泱（右1）未針對此事回應，但她的頻道5天前公告要放慢更新頻率，因為泱泱想調養身體。（圖／木曜4超玩臉書）
人氣組合《木曜4超玩》近日又爆出成員異動爭議，核心人物邰智源和前製作人阿良直播時提到，一代成員KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞已經退役，但坤達、KID、阿部瑪利亞事後均表示對此事不知情，讓外界霧裡看花。而同為一代成員的泱泱、溫妮則未公開回應，但泱泱5天前才更新YouTube公告，宣布頻道異動事項，表示想調養身體因此放慢更新速度，不知是否和《木曜4超玩》近期的變動有關。

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▲（圖／翻攝自「木曜4超玩」YT）
▲邰智源（前右）、阿良（前左）日前在直播時談到關於初代成員的去向，認為他們已經退役了。（圖／木曜4超玩YouTube）
突被《木曜》宣布退役！坤達、KID、阿部瑪利亞均不知情

邰智源日前在直播時問阿良：「我們可不可以講，木曜的一代軍退役了」，阿良猶豫後回應：「其實我覺得可以」，等於宣布木曜六大金剛解散的消息，讓粉絲相當驚訝。但事後坤達、KID均透過經紀人回應，沒有收到木曜的退役通知，有空檔還是會回去參與錄影；阿部瑪利亞則在Threads上用日語發文，「從網路新聞得知與自己有關的事情…這什麼時代？」對於退役的說法似乎也感到相當錯愕。

▲阿部馬利亞罕見在IG上曬性感照，不少粉絲敲碗希望她能夠再曬正面照，阿部瑪莉亞開玩笑地表示：「我是寵粉系偶像！」（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
▲日本籍成員阿部瑪利亞疑似也沒收到退役通知，在Threads用日語發文吐苦水。（圖／阿部瑪利亞IG）
泱泱頻道5天前更新公告、溫妮嗨唱怪星音樂祭

成員泱泱、溫妮針對此事則沒特別回應，但有粉絲注意到，泱泱的個人YouTube頻道5天前才公布異動消息，表示要減少上片次數：「這段期間考量到健康、工作、生活需要取得平衡，討論決定從9月份改為雙週更，希望調養好身體、調整工作狀態，展現更好的一面給大家」。

而溫妮近期則是和團體「BOOM!怪物星人」一起活動居多，昨（7）日更出席在台中舉辦的怪物星人音樂祭，開心在IG限時動態上分享多張照片，心情看來沒有受到木曜影響。

▲遭《木曜4超玩》無預警退役？泱泱5天前就公告1消息：想調養身體 泱泱頻道
▲泱泱的個人頻道5天前就公告，因為想調養身體、調整工作狀態，因此頻道更新速度也放慢。（圖／泱泱YouTube）
▲溫妮台中怪物星人音樂祭（圖／溫妮IG）
▲溫妮在台中參加怪物星人音樂祭，心情很不錯。（圖／溫妮IG）
否認六大金剛退役？阿良：其實我不能代表發言

身為關鍵人之一的阿良，在直播後也透過Threads回應，「喂~不是，我去日本遊學結果傳說是因為我，所以團隊一起走了…然後我回來宣傳在日本做的節目，結果弄成整個木曜關燈…其實我不能代表發言啦！我講的只是我的觀點看法，然後就變成現在這樣了」，似乎是想澄清木曜六大金剛退役的說法。

▲（圖／阿良Threads）
▲阿良強調自己不能代表節目發言，似乎是想平息團員「被退役」風波。（圖／阿良Threads）

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