美網／Sabalenka好猛！直落二擊敗地主「豪門千金」Pegula首封后

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儘管2024巴黎奧運她有機會參賽，但Sabalenka選擇力拚美網，主動棄賽，對於這次美網決賽奪冠，她說：「我在球場內外都面臨著很多挑戰。此外，由於受傷而無法參加溫布頓，這對我來說是一種新的經歷。美國公開賽是一個非常特別的地方。我也經歷過著非常艱難的挫敗，過去我一直夢想著擁有這個美麗的獎盃，這就是美網如此特別的原因，因為無論我發生了什麼，我總是變得更堅強，學到了東西，並且從未放棄這個夢想。 」

Sabalenka卡去年在澳網首度封后，但美網打進最終戰，卻敗給美國好手Coco Gauff，今年她先完成澳網衛冕2連霸，因為傷勢放棄溫網後，她在拿手的硬地賽事再度奪冠，又在美網打進決賽最終奪冠。



首盤Pegula率先破發，但隨後被連破兩局，讓Sabalenka取得5：2絕對領先，但Pegula之後也回破，Sabalenka才以7：5先拿下第一盤。第二盤Sabalenka率先破發取得3：0優勢，但Pegula連拿5局反超，還好Sabalenka回穩，也拿到勝利，並躺在地上慶祝。



首盤Pegula率先破發，但隨後被連破兩局，讓Sabalenka取得5：2絕對領先，但Pegula之後也回破，Sabalenka才以7：5先拿下第一盤。第二盤Sabalenka率先破發取得3：0優勢，但Pegula連拿5局反超，還好Sabalenka回穩，也拿到勝利，並躺在地上慶祝。 不過她賽後也鼓勵「地主希望」Pegula，Sabalenka說：「我知道輸掉決賽有多難過，但你打出些不可思議的美技，我很確定有天妳會拿到金盃，不只一座，或許更多，讓我們從第一座大滿貫開始。」



不過她賽後也鼓勵「地主希望」Pegula，Sabalenka說：「我知道輸掉決賽有多難過，但你打出些不可思議的美技，我很確定有天妳會拿到金盃，不只一座，或許更多，讓我們從第一座大滿貫開始。」 Pegula的父親Terry Pegula是美國商業大亨，產業跨足石油、天然氣、房地產等，同時也是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，根據《富比士》估計，目前身價高達68億美元（約2143億台幣）以上。因此，Pegula的表現也受到關注。



Pegula的父親Terry Pegula是美國商業大亨，產業跨足石油、天然氣、房地產等，同時也是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，根據《富比士》估計，目前身價高達68億美元（約2143億台幣）以上。因此，Pegula的表現也受到關注。 最後她說：「我可以說這是最美好的時刻之一。很多事情閃過我的腦海。第一個就是記住過去所有那些艱難的失敗。我為自己和我的團隊感到非常自豪，因為他們總是總是帶著更好的網球回來，我不知道該怎麼形容這種感覺，這就是最好的。」



Sabalenka賽後情緒激動，她說：「在失去父親後，讓我的家族名字載入網球歷史一直是我的目標。每次我在獎盃上看到我的名字，我都為自己和我的家人感到非常自豪，他們從未放棄實現我的夢想，他們竭盡全力幫助我繼續生活，這一直是我的夢想，我仍然不敢相信我們所取得的一切。」



Sabalenka賽後情緒激動，她說：「在失去父親後，讓我的家族名字載入網球歷史一直是我的目標。每次我在獎盃上看到我的名字，我都為自己和我的家人感到非常自豪，他們從未放棄實現我的夢想，他們竭盡全力幫助我繼續生活，這一直是我的夢想，我仍然不敢相信我們所取得的一切。」 ▲Aryna Sabalenka今（8）日迎戰地主「豪門千金」Jessica Pegula生涯首度奪下美網冠軍。（圖／美聯社／達志影像） ▲Sabalenka卡去年在澳網首度封后，但美網打進最終戰，卻敗給美國好手Coco Gauff，今年她先完成澳網衛冕2連霸，因為傷勢放棄溫網後，她在拿手的硬地賽事再度奪冠，又在美網打進決賽最終奪冠。（圖／美聯社／達志影像）



Sabalenka贏了！2024美國網球公開賽女單賽事，白俄羅斯名將薩巴倫卡 (Aryna Sabalenka)今（8）日迎戰地主「豪門千金」皮古拉（Jessica Pegula），結果Sabalenka不但拿下生涯第3座大滿貫金盃，最終以7:5、7:5直落二獲勝，生涯首度奪下美網冠軍。