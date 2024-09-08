美國肯塔基州公路傳槍擊！已知釀5人受傷　槍手仍在逃

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美國75號州際公路（Interstate 75）的肯塔基州路段，7日晚間時爆發槍擊事件，導致多人中槍，目前已知造成5人受傷，槍手仍在逃，當地警方封閉75號州際公路部分路段。綜合CNN等媒體報導，美國75號州際公路附近，距離肯塔基州倫敦是以北約9英里處，發生了一起槍擊事件，造成5名乘客、駕駛中彈受傷。據悉，槍聲是來自公路旁附近的樹林或橋樑。肯塔基州警方獲報後，隨後前往現場，並指出目前槍手仍在逃，敦促民眾盡可能留在室內、避免靠近，執法部門也將盡可能提供更多的訊息。目前警方已經將一名32歲白人男子庫奇 (Joseph A. Couch）列為嫌疑人，他身上攜帶武器且危險，警方也聯繫了911呼叫中心，要求提供有關此人行蹤或位置的任何資訊。肯塔基州交通官員表示，將41號出口至59號出口的雙向車道封閉，敦促民眾使用替代道路，避開行經該地區。肯塔基州州長畢什爾（Andy Beshear）表示，他正在聽取州警和國土安全辦公室的初步報告，並稱「我們正在共同積極監測局勢並以任何可能的方式提供支持。請為所有相關人員祈禱。」一名民眾唐寧（Matt Downing）向CNN表示，由於發生槍擊事件，警方封鎖了州際公路，導致他被困在州際公路上一個多小時。當時他正沿著75號州際公路向北行駛，這時就出現了警車進行管制，遭困期間至少看到30輛警車經過。就在幾天前，喬治亞州一所高中發生大規模槍擊事件，造成4人死亡、9人住院。而不到一個禮拜前，西雅圖區間的州際公路也發生類似事件。