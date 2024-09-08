Super Junior超愛台灣！利特自爆接下新廣告　偷劇透：有關歷史

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利特在直播中透露接下台灣廣告的消息。（圖／利特 YouTube）

▲圭賢（中）成為台灣觀光代言人。（圖／記者朱祖儀攝）

韓團Super Junior在8月來台開演唱會期間，成員們活動不斷，有些人接下台灣觀光代言、有些人拍了統一集團廣告，其中隊長利特在演唱會上宣布接下了客家電視台的節目。昨（7）日他又偷偷劇透要拍攝台灣廣告的消息，還透露新代言跟歷史有關。Super Junior在昨日結束了第二場香港演唱會後，依照慣例開啟直播和粉絲們閒聊，途中他自爆接下了台灣的廣告，利特一邊吃東西一邊說：「是大家想像不到的廣告，一開始聽到這消息還想說『我嗎？』，大家真的一定會嚇一跳的，今天就先劇透到這，要問是什麼的話，是很有歷史和傳統性的產品！」台灣粉絲們都非常好奇到底是什麼產品，紛紛猜測了起來，也有人笑說Super Junior是不是「聽到台灣就點頭」？利特先前在台灣演唱會上公布了加入客家電視台節目，要和台灣藝人温昇豪、江宏傑合作開餐廳做客家菜，拍攝時間為9月底，到時他將在再度來台。此外，利特日前也官宣接下台韓合作選秀節目《SCOOL》主持棒的消息。Super Junior小分隊Super Junior-M曾經來台LONG STAY，在台灣KKBOX創下霸榜200週以上的紀錄，加上每次演唱會令成員們難忘的應援，讓他們說起台灣粉絲就是特別驕傲，對台灣一直有著特別的情感。除了這次利特將接下台灣產品代言以外，上月銀赫、東海在台灣演唱會前率先抵台拍廣告，圭賢則成為韓國區台灣觀光代言人，SJ和台灣之間的羈絆可說是越來越深，說是「最台韓團」也不為過。