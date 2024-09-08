迎接明年雙北世壯運！青年公園台北全能運動嘉年華會廣受好評

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▲SUP（立槳）體驗區吸引市民熱情參與，大家樂在其中。主辦單位表示，此活動不僅提供市民自主訓練的機會，也期盼藉此鼓勵大家提升健康、認識更多運動項目，做好迎接「2025世界壯年運動會」的準備。（圖／運博提供）

運博分齡游泳錦標賽在青年公園游泳池激烈競技，同一時間主辦單位運博公司也在青年公園運動園區舉辦「2024臺北全能歡樂運動嘉年華」，設置許多趣味十足的體驗站，歡迎民眾免費參加。許多家長利用假日帶著小朋友一起體驗，渡過美好的親子互動時間，運動嘉年華會果然大受好評。這些體驗站包括全民體適能（健身體驗）、滑步車體驗、自行車模擬騎乘（室內1樓）、定向越野、SUP（立槳）、超慢跑、推桿趣味體驗（高爾夫）等，非常有趣。其中，定向越野由中華民國運動與休閒協會理事長，同時也是臺北市體育總會定向越野協會理事長的謝清良親自坐鎮，用親切的笑容歡迎前來體驗的民眾，並且仔細指導大家如何看地圖、不迷路，介紹定向越野彷如野外尋寶般的樂趣；許多民眾聽了都頻頻點頭稱是，開始在園內玩起尋寶遊戲，樂此不疲。滑步車體驗主要是針對年齡比較小的孩童，果然吸引許多小朋友在特定賽道內帥氣騎車闖關，體驗速度的快感，許多家長不忘在旁叮嚀小朋友要小心騎車；但工作人員早已提高警覺，隨時保護小朋友的安全。每當小朋友騎車完成任務，旁觀的民眾立刻報以熱烈掌聲，氣氛非常歡樂。負責單位B.K滑步車負責人林翊峰、林欣潔表示，藉由本次體驗闖關的過程同時教導小朋友用路安全是本次活動最重要的課題。時下最流行的超慢跑關卡，則請到千暘診所許彥豪健康管理師為大家指導，「以往大家只能藉由網路自學，這次有機會利用線下活動，1對1的教學更能讓大家注意到自己的姿勢，避免運動傷害的產生」。其他像運動體適能、SUP（立槳）、推桿趣味等體驗區，市民也都熱情參與，樂在其中。主辦單位特別感謝所有贊助商及Tree Top的鼎力支持，有賴大家的幫忙，活動可以順利的進行，為因應明年雙北舉辦的「2025世界壯年運動會」，特別在賽會之前提供市民可以參加自主訓練的機會，期盼藉由辦理嘉年華會鼓勵市民多多運動，提升全民健康，同時也對各項運動有更進一步的認識，做好迎接世壯運的準備。