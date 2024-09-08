《百舌》導演為戲貸款百萬還遇詐騙　女主角膝蓋流血繼續演太敬業

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▲《百舌-沒有英雄的國度》局長角色找來楊奇煜（左起）林子恆、蔡燦得、黃云歆客串演出。（圖／翻攝自玩勮工廠（玩劇工廠）臉書）

▲劉韋均飾演女主角「紫鳶」，有許多打戲讓她膝蓋不慎擦傷流血。（圖／翻攝自劉韋均IG、玩勮工廠（玩劇工廠）臉書）

舞台劇《百舌-沒有英雄的國度》9月7日展開為期一個月的演出，該劇其中一個角色「局長」找來楊奇煜、蔡燦得、黃云歆以及林子恆客串演出，導演許弘蔚分享，為了這齣戲和製作人各自都貸款了300萬，連周邊商品都自己設計，找廠商打樣量產，沒想到竟還遇到詐騙，樣品很漂亮，結果貨一來全部都是爛的，又損失了上萬。今（8）日是第二天演出，飾演紫鳶的女主角劉韋均因為跳上跳下不慎將膝蓋擦傷，血都透出白色絲襪。《百舌-沒有英雄的國度》在2016、2017年巡演時一票難求，今年是玩勮工廠成立十週年，許弘蔚分享，有許多觀眾敲碗重現經典劇，他排除萬難才將戲再次搬上舞台，全劇結合音樂劇、武打、動漫元素，聲光更是讓現場觀眾嗨翻。為了再現經典劇，許弘蔚和製作人各自都有貸款，加起來有600萬，所有幕前幕後的工作，都由他們兩個分攤，許弘蔚分享，「舞台、燈光全部都是他（製作人）做，前台販賣的週邊都是我設計的，然後去找廠商打樣，還被騙錢，樣品很漂亮，結果貨全部都爛掉。」今日是第二天演出，現場9成坐滿，隨著歌舞、劇情節奏，觀眾的即時反應也都給到最滿，不過飾演紫鳶的女主角劉韋均因為跳上跳下不慎將膝蓋擦傷，血都透出白色絲襪，但為了畫面好看，她堅持不戴護膝，相當敬業。對於戲的品質，許弘蔚絕對有信心，7年前的首演，門票銷售率高達9成，當時應該就有賺錢了吧？許弘蔚笑喊，「還是賠錢！」原來是因為遇到簽約好的場地臨時維修，只好找商業場地替代，「藝文活動要去商業場地，根本不可能回本，你看我一張票多少錢、多少個位置，所以我們最後去松菸，場地費直接多120萬。」許弘蔚希望這次透過為期1個月的演出，能夠透過口碑發酵，吸引更多觀眾進劇場看戲，尤其「局長」這個角色除了唱歌之外還有很多武打戲，當初劉亮佐本來也說一定要找他演出，但因為影集卡到時間，讓許弘蔚大嘆可惜。此次演出不但舞台道具上有所升級，武器設計「馬可多」更是為戲特製了全新的光劍，其中飾演靈魂人物「百舌」的日籍演員一洸和飾演殺手「烏秋」的玩勮工廠當家花旦陳忻都將再次回到劇組，演繹經典角色，同時玩勮工廠也起用了一批實力派的全新班底，包括慢慢說樂團主唱利得彙、音樂劇王子周家寬、資深喜劇工作者夏大寶。《百舌－沒有英雄的國度》將於2024年9月7日起至9月29日於「PLAYground空總劇場」一連演出15場，更多演出資訊請密切注意「玩勮工廠」粉絲專頁以及Udn售票網。