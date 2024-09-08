周杰倫開特權「你可以直接走進來」！登大巨蛋約阿信同台對話曝光

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▲周杰倫（右）和阿信（左）曾合作過歌曲〈說好不哭〉，也曾一起登台演唱。（圖／相信音樂提供）

▲阿信說自己也要搶周杰倫演唱會門票，讓網友笑翻。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫睽違7年將再度開唱，成為登上大巨蛋舞台的第一人。（圖／周杰倫臉書）

亞洲天王周杰倫睽違7年再度開唱，12月將在台北大巨蛋舉行演唱會，成為站上大巨蛋的第一位歌手。周杰倫為此也感到驕傲，更在IG上發文炫耀：「大巨蛋聽說了嗎？」吸引不少粉絲朝聖。五月天主唱阿信看到周杰倫開唱的消息，立刻留言笑說：「我也要搶票了」，周杰倫見狀則親自現身回覆：「你可以直接走進來，然後說我要上台」，替阿信大開「特權」，兩人幽默對話也讓網友笑翻。周杰倫將登大巨蛋的消息掀起騷動，就連五月天阿信也都十分期待，更笑說自己也要去搶票了；周杰倫看到阿信留言，霸氣回覆他：「你可以直接走進來，然後說我要上台」，大開特權讓粉絲笑翻。不少歌迷也期待阿信可以當演唱會嘉賓，和周杰倫同台飆歌，畢竟兩人曾合作過歌曲〈說好不哭〉，私下根本就是超級好兄弟；周杰倫2021年也曾驚喜現身五月天演唱會，兩大天王同框，讓台下的歌迷們都覺得這場演唱會門票CP值超高。針對周杰倫將在大巨蛋舉行首場專場演唱會，台北市長蔣萬安也興奮回應，要點歌〈告白氣球〉，北市議長戴錫欽除了點歌〈夜曲〉之外，也笑說「因為我們很忙」所以再加點〈牛仔很忙〉，看得出北市府各部會對這場演唱會也相當期待。但周杰倫開唱消息曝光後，不少黃牛也開始熱身，放出「接單」消息預告代搶票，準備大撈一筆。不少粉絲相當擔心，紛紛留言呼籲主辦單位採取實名制售票，「拜託一定要開實名制，不然又要跟黃牛搶票了」、「讓真粉絲進去聽吧！」、「拜託跟劉德華一樣實名制」、「用抽的抽不到也算甘願，搶不贏黃牛真的很煩！」