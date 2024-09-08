2024帕拉林匹克運動會8日賽程！林資惠健力壓軸　轉播資訊一次看

2024巴黎帕拉林匹克運動會（俗稱帕運）最後一天賽事，中華隊今（8）日下午3時55分將由女子健力好手、6度出賽帕運的「國民學姊」林資惠將在86公斤量級出賽，而閉幕典禮也將在9日凌晨2時54分登場。《NOWnews今日新聞》為讀者提供賽程、轉播等相關資訊，為中華隊加油。中華隊在這屆帕運很風光，已經拿下3銀2銅得好成績，並且桌球部分全員都有牌進帳，排名為第65名。
台灣在巴黎帕運目前為止成績
📍銀牌 田曉雯、林姿妤／桌球女雙WD20級別
📍銀牌 陳柏諺／桌球男單MS11級別
📍銀牌 程銘志／桌球男單TT5級別
📍銅牌 田曉雯／桌球女單TT10級別
📍銅牌 蕭翔文／跆拳道男子K44級58公斤級
2024巴黎帕運轉播時刻與賽程：
9/8
15:00
田徑 馬拉松決賽 9/8 原音 LIVE
愛爾達體育MAX5台
9/8
15:55
林資惠 健力 男107/女86公斤級 決賽 9/8 LIVE
愛爾達體育3台
9/8
15:55
林資惠 健力 男107/女86公斤級 決賽 9/8 LIVE
愛爾達體育MAX6台
9/8
17:00
輕艇靜水 準決賽/決賽 9/8 原音 LIVE
愛爾達體育MAX8台
9/8
17:30
輪椅籃球 女子銅牌戰 9/8 原音 LIVE
愛爾達體育MAX7台
9/8
20:45
輪椅籃球 女子金牌戰 9/8 原音 LIVE
愛爾達體育MAX7台
9/8
21:00
健力 女86以上/男107以上公斤級決賽 9/8 原音 LIVE
愛爾達體育MAX6台
最後一天帕運賽事，主要以健力（力量舉重）以及輪椅籃球、田徑、游泳等大項壓軸，其中被稱為「國民學姊」的台灣健力女將林資惠預計9月8日會登場。林資惠今年42歲，已經是第6度征戰帕運殿堂，目前一共奪下2金、2銅的佳績，包含2004年雅典和2008年北京帕運，在75公斤量級，都以137.5公斤成績奪得金牌，2012年倫敦、2016年里約帕運則獲得銅牌，從1998年開始練健力至今超過20年。
林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但她一開始練健力，彷彿就是屬於她的運動，讓自己挑戰不可能，也獲得不少榮譽。
林資惠強調，自己會舉到「不能再舉」為止，只要可以，她就會努力參賽。42歲的林資惠強調，自己想要征戰巴黎帕運，甚至是2026年名古屋亞帕運、2028洛杉磯帕運。
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台懶人包：
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看
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📍銀牌 田曉雯、林姿妤／桌球女雙WD20級別
📍銀牌 陳柏諺／桌球男單MS11級別
📍銀牌 程銘志／桌球男單TT5級別
📍銅牌 田曉雯／桌球女單TT10級別
📍銅牌 蕭翔文／跆拳道男子K44級58公斤級
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林資惠 健力 男107/女86公斤級 決賽 9/8 LIVE
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健力 女86以上/男107以上公斤級決賽 9/8 原音 LIVE
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最後一天帕運賽事，主要以健力（力量舉重）以及輪椅籃球、田徑、游泳等大項壓軸，其中被稱為「國民學姊」的台灣健力女將林資惠預計9月8日會登場。林資惠今年42歲，已經是第6度征戰帕運殿堂，目前一共奪下2金、2銅的佳績，包含2004年雅典和2008年北京帕運，在75公斤量級，都以137.5公斤成績奪得金牌，2012年倫敦、2016年里約帕運則獲得銅牌，從1998年開始練健力至今超過20年。
林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但她一開始練健力，彷彿就是屬於她的運動，讓自己挑戰不可能，也獲得不少榮譽。
林資惠強調，自己會舉到「不能再舉」為止，只要可以，她就會努力參賽。42歲的林資惠強調，自己想要征戰巴黎帕運，甚至是2026年名古屋亞帕運、2028洛杉磯帕運。
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有線電視：ELTA TV愛爾達電視
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