初戀1句話太浪漫！陳子玄暈船「要生5個小孩」被分手原因超瞎

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▲陳子玄（左2）為了初戀男友一句話想生5個小孩。（圖／翻攝自YouTube 你有故事嗎）

陳子玄、張靜之和許瀞蔆、楚翔是演藝圈好友，4人成立YouTube頻道「你有故事嗎」，起初是徵選觀眾故事，拍成短劇引來廣大迴響，近來他們分享起自己的人生小故事，最新一集中聊到初戀，陳子玄高中時和學校的風雲人物交往，當時兩人在家裡頂樓約會，男方跟他說不管怎樣，都像101和新光三越一樣只看到對方，讓陳子玄暈船，「我真的要跟他生5個小孩！」陳子玄在與好友創立的頻道「你有故事嗎」中分享初戀故事，當時她透過無名小站的「誰來看我」功能，和學校風雲人物互相關注，就這樣看著看著，就開始交往了，只是陳子玄的門禁森嚴，平日晚上6點前要到家，假日是4點，他們只有上學前、上課以及放學等公車的10分鐘能相見。為了爭取約會時間，陳子玄和男友會在空教室約會聽MP3，假日就到家裡頂樓一起寫作業，只是後來被爸爸發現，爸爸很生氣告訴她男生都是下半身思考，還打電話給對方家長。而當時陳子玄家的頂樓可以看到101跟新光三越，是最高的兩棟樓，男生告訴他，不管距離多遠，都會像這兩棟大樓一樣，只看到對方，話一講完，張靜之、楚翔都沒反應，許瀞蔆說，「這是偶像劇台詞吧！」但陳子玄說，「他一講完，哇好心動，我真的要跟他生5個小孩。」戀愛腦讓好友都傻眼。後來男生考到南部的學校，陳子玄還會存錢下南部找他，把打工的錢都花在車票和旅館上，讓好友嚇瘋，「這麼小就存錢住旅館（開房間）！」陳子玄緊張解釋，「去台中總是要過一夜吧！」但自從男生全家都搬去南部之後，有天就開始搞失蹤，後來再次聯絡，是對方用Email分手，說不想要每天都做一樣的事，見不到面只能說「寶貝你在幹嘛」，陳子玄回想起來笑說，「那時候好天真，對於那些話已經不會相信，要是國瑋哥（老公）跟我講這個，我會說你在做夢哦！」