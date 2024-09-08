菊池雄星超強運！轉戰太空人7戰「不敗神話」持續中　本季8勝入袋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日籍大聯盟投手菊池雄星，轉戰休士頓太空人後，先發表現超神勇，連續7場不敗。（圖／美聯社／達志影像）

菊池雄星太神了！美國職棒大聯盟（MLB)休士頓太空人隊今（8）日在主場迎戰響尾蛇，菊池雄星這場比賽表現不理想，遇到兇猛的響尾蛇打線，2局開始連挨3安掉1分，1出局再挨高飛犧牲打掉第2分。太空人2局下無人出局一、三壘有人敲出雙殺打追回1分。4局上菊池雄星2出局挨了Kevin Newman1發陽春砲掉第3分，隊友4局下打了10人次，2支安打、3次保送，5：3逆轉戰局。5局菊池雄星自亂陣腳，還違反投球時鐘規定，但他就是超強運。菊池雄星7局上沒有續投，這場比賽用99球其中67球是好球，6K、挨7安包括2轟，失掉4分都是責失。太空人終場11：5贏球，菊池雄星拿下本季第8勝，是僅次於2023年球季的新高，轉戰太空人7場比賽，菊池雄星拿下4勝，球隊拿下7勝，「不敗神話」持續上演。