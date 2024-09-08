菊池雄星超強運！轉戰太空人7戰「不敗神話」持續中　本季8勝入袋

菊池雄星太神了！美國職棒大聯盟（MLB)休士頓太空人隊今（8）日在主場迎戰響尾蛇，日籍強投菊池雄星主投6局，挨2轟、失4分，但隊友全場狂敲13支安打，終場以11：5擊敗響尾蛇，主投6局失4分的菊池雄星拿下生涯次高的第8勝，太空人在他先發的7場比賽都沒輸過。可說是「超強運」，日本媒體也以「不敗神話」形容菊池雄星出色的表現。菊池雄星賽後表示：「我就是在場上避免被打大局，我盡力把分數減少，感謝隊友幫忙我（守備）。」
菊池超強運 轉隊後不知道什麼叫輸球
菊池雄星這場比賽表現不理想，遇到兇猛的響尾蛇打線，2局開始連挨3安掉1分，1出局再挨高飛犧牲打掉第2分。太空人2局下無人出局一、三壘有人敲出雙殺打追回1分。
4局上菊池雄星2出局挨了Kevin Newman1發陽春砲掉第3分，隊友4局下打了10人次，2支安打、3次保送，5：3逆轉戰局。5局菊池雄星自亂陣腳，還違反投球時鐘規定，但他就是超強運。
6局上菊池雄星挨了單場第2轟，又被Eugenio Suárez轟出全壘打失分，但太空人6局下打了8人次，5支安打包括1發3分砲拉開比數成10：4。
菊池雄星7局上沒有續投，這場比賽用99球其中67球是好球，6K、挨7安包括2轟，失掉4分都是責失。
雖然局持單場挨2轟失4分都寫下轉戰太空人新高，但菊池雄星近2戰14局投球沒有出現保送，這場比賽後本季183次三振超越2023年的181次，也寫下生涯新高。
太空人終場11：5贏球，菊池雄星拿下本季第8勝，是僅次於2023年球季的新高，轉戰太空人7場比賽，菊池雄星拿下4勝，球隊拿下7勝，「不敗神話」持續上演。
菊池雄星賽後表示：「我就是在場上避免被打大局，我盡力把分數減少，感謝隊友幫忙我（守備）。」此外，菊池在大聯盟6年就拿到40勝，也超越前輩石井一久的紀錄（39勝），是日本投手在大聯盟左投最多勝球員。
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菊池雄星這場比賽表現不理想，遇到兇猛的響尾蛇打線，2局開始連挨3安掉1分，1出局再挨高飛犧牲打掉第2分。太空人2局下無人出局一、三壘有人敲出雙殺打追回1分。
4局上菊池雄星2出局挨了Kevin Newman1發陽春砲掉第3分，隊友4局下打了10人次，2支安打、3次保送，5：3逆轉戰局。5局菊池雄星自亂陣腳，還違反投球時鐘規定，但他就是超強運。
6局上菊池雄星挨了單場第2轟，又被Eugenio Suárez轟出全壘打失分，但太空人6局下打了8人次，5支安打包括1發3分砲拉開比數成10：4。
菊池雄星7局上沒有續投，這場比賽用99球其中67球是好球，6K、挨7安包括2轟，失掉4分都是責失。
雖然局持單場挨2轟失4分都寫下轉戰太空人新高，但菊池雄星近2戰14局投球沒有出現保送，這場比賽後本季183次三振超越2023年的181次，也寫下生涯新高。
太空人終場11：5贏球，菊池雄星拿下本季第8勝，是僅次於2023年球季的新高，轉戰太空人7場比賽，菊池雄星拿下4勝，球隊拿下7勝，「不敗神話」持續上演。
菊池雄星賽後表示：「我就是在場上避免被打大局，我盡力把分數減少，感謝隊友幫忙我（守備）。」此外，菊池在大聯盟6年就拿到40勝，也超越前輩石井一久的紀錄（39勝），是日本投手在大聯盟左投最多勝球員。