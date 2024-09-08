快訊／歐漢聲三度當爸！女兒一出生就有大紅包　與金主合照曝光

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45歲歐漢聲（歐弟）2021年8月宣布和陸籍老婆鄭雲燦結束6年多婚姻，愛情事業兩得意的他，今年5月認愛一名懷孕約5個月的長髮女子，證實將迎來第三個女兒，也獲邀在人氣節目《原子少年2》擔任導師。歐漢聲今（8）日發文透露女兒「波波」出生，恩師胡瓜送上大紅包，「我已經能想像到我接下來女兒國的生活了！」歐漢聲全文：感謝各位長輩、朋友、媒體先進及關心我的粉絲們，很高興可以跟大家分享這個既幸福又興奮的消息，我辛苦的太太在經歷了10個月又熱又累的孕期，我家老三終於順利誕生啦！我滿心感激太太這一路的辛苦，更是滿心期待老三的加入，姊姊們也都期待著妹妹趕快回家。我已經能想像到我接下來女兒國的生活了！在此也再次謝謝大家的祝福和關心。由於生產過程我全程陪伴，加上連好幾天的趕工錄影，我感覺自己好像也和老婆生完後ㄧ樣疲憊！就讓我先去補個眠吧！之後再很大家分享更多幸福的喜悅！感謝師父師母百忙中第一時間探望～波波剛出生就有大紅包！也太大～我要多搖屁股賺錢才能還了！